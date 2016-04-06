Bilal Erdoğan haberine erişim engeli!

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın talebiyle açılan davayla T24'te yayımlanan "Yeni yolsuzluk soruşturmasının boyutu 100 milyar dolar iddiası" başlıklı habere erişim engeli getirdi. Erişim engeli kararına gerekçe olarak "Cumhurbaşkanı'nın oğlunun toplum nezdindeki şeref ve saygınlığını küçük düşürme ve zarar verme kastıyla kaleme alındığı" gösterildi.

Aralarında t24.com.tr, cumhuriyet.com.tr, radikal.com.tr, ve patronlardunyasi.com'un bulunduğu toplam 4 sitedeki habere getirilen erişim engelinin gerekçe bölümünde "Talepte bulunanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan açıklamaların eleştiri sınırları kapsamında değerlendirilemeyeceği" ve "Bilal Erdoğan'ın gayri yasal işler yapıyormuş algısı yaratamaya" yönelik olduğu öne sürüldü.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararında, söz konusu "5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi'' hakkındaki kanuna atıfta bulunarak "Bilal Erdoğan'ın toplum nedzindeki şeref ve saygınlığını küçük düşürme ve zarar verme kastıyla kaleme alındığı" öne sürüldü.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararının gerekçe bölümü şöyle:

"Talep dilekçesi ile elindeki yayın içerikleri incelendiğinde; talepte bulunanın Türkiye Cumhuriyati Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu olduğu ve yayın içeriklerinde talepte bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan açıklamaların eleştiri sınırları kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi talepte bulunanın toplum nezdindeki şeref ve saygınlığını küçük düşürme ve zarar verme kastıyla kaleme alınan yayınlar niteliğinde olduğu, yayınların normal bir okuyucuda talepte bulunan suçlayıcı, gayri yasal işler yapıyormuş gibi saik ve algısı yaratmaya yönelik olduğu, yayınların haber verme hakkının hukuka uygun biçimde kullanılmasına ilişkin gerçekçilik ilkesine uygun olmadığı dolayısıyla talepte bulunan kişilik haklarının ihlal edildiği sonuç ve kanısına varılarak 5651 Sayılı Yasa kapsamından yasal şartları olduğundan talebin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur"