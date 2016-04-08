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DİHA'ya 34. kez erişim engeli!

DİHA'ya yönelik ilk sansür 24 Temmuz 2015'te uygulanmıştı

08 Nisan 2016 11:26

Dicle Haber Ajansı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından 34'üncü kez erişime engellendi.

24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana internet siteleri 33 kez erişime engellenen DİHA 34'ncü sayfası da, yine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından erişime engellendi.

Alınan karar engelleme kararında şöyle dendi:

"5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (diclehaber.win) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 07/04/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-52304 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İdari Tedbir uygulanmaktadır."

 

 

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