Dünya yoksulluk sıralamasındaki ilk on ülke

Arthur Orkum Enstitüsü tarafından hazırlanan işsizlik ve enflasyon verilerini içeren dünya yoksulluk listesi yayınlandı.

Listeye göre, dünyanın en yoksul 10 ülkesi arasında, 9’uncu sırada Kosova bulunuluyor. Buna göre Kosova, dünyanın en yoksul 9’uncu , Avrupa’nın da Beyaz Rusya’dan sonra en yoksul ikinci ülkesi.

Yoksulluğun yüzde 53.6 oranında olduğu Kosova, bu listede, birkaç yıldır silahlı çatışmaların durdurulamadığı ve İsrail’in vurduğu Gazze Şeridi’nden daha kötü bir durumda yer alıyor. Bu rapora göre Kosova’da işsizlik yüde 43.5, enflasyon ise yüzde 8.3 oranında. Yine rapora göre, Kosova’da süren üç aylık siyasi kriz, yoksulluk oranının daha da artmasına neden olacak. Arthur Orkum Enstitüsü tarafından hazırlanan işsizlik ve enflasyonun açıklandığı dünya yoksulluk listesinde ilk 10 ülkesinin sıralaması şöyle;

1. Zimbabve

2. Liberya

3. Burkina Faso

4. Beyaz Rusya

5. Türkmenistan

6. Cibuti

7. Namibya

8. Nepal

9. Kosova

10. Suriye