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Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplandı

Son bir yılda sadece mutfağa gelen ek yük 70 lira olarak hesaplanırken, ailenin yaşama maliyeti bir önceki yıla göre 227 lira arttı

27 Nisan 2012 14:48

Türk-İş'in araştırmasında, Nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 939 lira 64 kuruş, yoksulluk sınırı da 3 bin 60 lira 72 kuruş olarak hesapladı.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Nisan ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 939 lira 64 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise 3 bin 60 lira 72 kuruş olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre, mutfak enflasyonu aylık 1,55 oranında gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 8,02 olarak hesaplandı. Son bir yılda sadece mutfağa gelen ek yük 70 lira olarak hesaplanırken, ailenin yaşama maliyeti bir önceki yıla göre 227 lira arttı.

Önceki yılın aynı döneminde açlık sınırı 869 lira 87 kuruş ve yoksulluk sınırı 2 bin 833 lira 44 kuruş olarak hesaplanmıştı.

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