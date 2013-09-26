Açlık sınırı 1032, yoksulluk sınırı 3 bin 361 lira oldu

Türk-İş'in araştırmasına göre, Eylül ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 32, yoksulluk sınırı ise 3 bin 361 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptırdığı ''açlık ve yoksulluk sınırı'' araştırmasının Eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 32 lira 5 kuruş; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3 bin 361 lira 71 kuruş oldu.

Dört kişilik ailenin yaşam maliyeti yılbaşına göre 153 lira artarken, gıda harcaması tutarına 9 ayın sonunda gelen ek yük ise 47 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ''gıda için'' yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,21 arttı. Yılın 9 ayı itibarıyla artış yüzde 4,78 oldu.

Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 8,74 olarak gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 6,74 hesaplandı. Süt, yoğurt, peynir grubunda geçen ay başlayan fiyat artışı devam etti. Temel besin maddeleri arasında başta gelen peynir fiyatındaki artış mutfak harcamasını olumsuz etkiledi.

Yaş sebze-meyve fiyatlarının mutfak harcamasına olumlu etkisi sebzedeki fiyat artışlarıyla ortadan kalktı ancak meyve fiyatlarındaki gerileme ile bu durum dengelendi.

Ağustos ayında 2,29 lira olan sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 2,71 ve 3,02 lira olan meyve ortalama kilogram fiyatı 2,38 lira oldu. Ekmek, pirinç, un, makarna, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta fiyat değişikliği tespit edilmedi.