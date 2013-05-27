Türk-İş'e göre açlık sınırı 995 lira, yoksulluk sınırı 3 bin 242 lira

Mayıs ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 995 lira, yoksulluk sınırı ise 3 bin 242 lira oldu.



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Mayıs 2013 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nı açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 995 lira, gıda ile birlikte giyim, konut, ulaşım, sağlık benzeri harcamalarının minimum tutarı ise 3 bin 242 lira olarak hesaplandı.

Mutfak enflasyonu Mayıs ayında yüzde 1,69 geriledi, geçen yıl Mayıs ayına göre artış oranı ise 7,56 oldu.