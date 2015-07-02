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Dünya

Dünya telekulak skandalı ile çalkalanıyor; Fransa da 40 ülkeyi dinlemiş!

Fransa'nın takibe aldığı ülkeler arasında dünyanın en güçlü ekonomilerine sahip ABD, Rusya ve Çin de yer alıyor

02 Temmuz 2015 12:01

Amerikan istihbaratı tarafından yıllarca telekulak yöntemiyle dinlenilmekten yakınan Fransa'nın, 2008 yılından bu yana dünyayı dinlediği ortaya çıktı.

Fransız Nouvel Observateur dergisi, bu haftaki sayısında yer alan haberde, Fransa'nın, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde deniz altından döşenen fiber optik kablolar sayesinde yaklaşık 40 ülkenin elektronik haberleşmesini takip ettiğini yazdı.

Haberde, projenin ilk kez 2008 yılında Sarkozy'nin Fransız istihbarat servisine izin vermesiyle başlatıldığı ve 2013 yılında sona erecek planın, bugünkü Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından 2019 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre Fransa, iletişim şirketleri Orange ve Alcatel-Lucent ile beraber, Marsilya, Penmarch, Saint-Valery-en-Caux'nun da olduğu deniz kıyısındaki çeşitli kentlere takip merkezleri kurarak deniz altından geçirdiği fiber optik kablolarla izleme yaptı.

 

10 milyonlarca elektronik haberleşme

 

Planın 2013 yılına kadar 700 milyon avroya mal olduğu bildirilen haberde, Paris'teki bir merkezde bulunan bilgisayarlara her gün aktarılan 10 milyonlarca elektronik haberleşmenin burada analiz edildiği ve ayrıştırıldığı kaydedildi.

Haberde, ABD, Rusya, Hindistan ve Çin'in yanı sıra Kuzey Afrika, Batı Afrika ve Orta Doğu'dan 40 ülkenin takip edildiği bildirildi.

Geçtiğimiz ay parlamentoda onaylanan ve bu tip dinlemeleri yasallaştıran istihbarat kanunu, iletişimin izlenmesiyle ilgili pek çok teknik imkanın Fransız istihbarat servisi tarafından kullanılmasını öngörüyordu. Cumhurbaşkanı Hollande, yasayı, anayasaya uygunluğunun denetlenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.

Fransa geçtiğimiz ay da başka bir dinleme skandalıyla gündeme gelmişti. Wikileaks'in ele geçirdiği belgelerde ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Fransız Cumhurbaşkanlarını ve Ekonomi Bakanlarını dinlediği ortaya çıkmış, ABD'nin Paris Büyükelçiliği'nde bir dinleme merkezi kurulduğu iddia edilmişti.

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