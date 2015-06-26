Assange: Fransa başlangıç, ABD'nin daha büyük vukuatlarını açıklayacağız

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) son 3 Fransa cumhurbaşkanını dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından Fransa ile ABD arasındaki ilişkiler gerilmiş gibi görünürken, durumu ortaya çıkaran WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'nin yurt dışında, özellikle de Avrupa'da yaptığı casusluk faaliyetlerini de yakın gelecekte ifşa edeceklerini açıkladı. İngiltere'deki Ekvador elçiliğinde 3 yıldır sığınmacı olarak yaşayan Assange, Fransız TF1 kanalına verdiği demeçte, Fransa'nın dinlenmesine ilişkin belgelerin ‘henüz serinin başlangıcı olduğunu', yakın zamanda açıklanacak casusluk faaliyetlerinin siyasi açıdan çok daha önemli olduğunu söyledi.

'Fransa başını kuma

gömmesin, lider gibi davransın'

Washington'ın Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve selefleri Nicolas Sarkozy ile Jacques Chirac'ı dinleyerek ‘tek kelimeyle hileye başvurduğunu' vurgulayan Assange, Fransa'yı başını kuma gömmemeye, ‘lider gibi davranmaya' ve ABD'ye karşı hukuki süreç başlatmaya çağırdı.

Eski CIA yetkilisi: Hollande dinlenmediğini sanıyorsa, çok safmış

Diğer taraftan Sputnik'e konuşan eski CIA yetkilisi Larry Johnson, Hollande'ın ABD tarafından dinlenmesine şaşırmaması gerektiğini söyledi: “Hollande bir an bile bu dinleme faaliyetlerine dâhil olmadığını düşünmüşse, endişe verici derecede saf demektir. NSA asıl dinlememiş olsa şaşırırdım.”

Kerry'den de 'ulusal güvenliğe tehdit' gerekçesi

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dün yaptığı basın açıklamasında, izleme faaliyetlerinin Hollande'a yönelik olmadığını tekrar etse de ‘ulusal güvenliği tehdit eden durumlarda yabancı devletleri hedef alabileceklerini' hatırlattı.

Fransız yetkililer 'intikam' istiyor

Bu arada bazı Fransız vekiller, NSA'ya ait gizli belgeleri sızdırdığı için aranan ve 2 yıldır geçici sığınma hakkı aldığı Rusya'da yaşayan eski NSA analisti Edward Snowden'a siyasi iltica hakkı verilmesini talep etti. Avrupa Parlamentosu üyelerinden Jean-Luc Melenchon da bu ifşaat karşısında Snowden'ın ülkeye alınmasının yanı sıra Washington'la şu anla müzakere edilen Transpasifik Ortaklığı (TTP) gibi tartışmalı serbest ticaret anlaşmalarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.