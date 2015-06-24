Wikileaks: ABD, son üç Fransa Cumhurbaşkanı'nı dinledi

2010 yılında ABD’ye ait kriptoları yayımlayarak diplomaside deprem etkisi yaratan WikiLeaks, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) 2006-2012 arası SON üç Fransa cumhurbaşkanını dinlediğini iddia etti. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande’ın dinlediği iddiaları üzerine Fransa Savunma Konseyi acil toplandı. Fransız Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçisi Jane Hartley’i açıklama için çağırdı.

Fransız gazetesi Liberation ve Mediapart internet sitesinde de yayımlanan Wikileaks’teki belgelere göre 2006’dan 2012 Mayısına kadar Fransa’nın son cumhurbaşkanı dinlendi.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, sabah saatlerinde ABD’nin Fransa Büyükelçisi Jane Hartley’i çağırarak raporda geçen iddialar hakkında açıklama istedi.

Wikileaks'in yayımladığı belgelere göre, Yunanistan'daki ekonomik krizin etkilerinin Fransa'da hissedilmesinden endişe eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den habersiz olarak Almanya muhalefetiyle Paris'te bir görüşme ayarlnması talimatını verdi. Wikileaks'e göre, Hollande'ın temasları NSA'in dinlemelerine takıldı.

Belgelere göre, Nicolas Sarkozy'nin 2010'daki ABD ziyareti öncesi gündeme getireceği iki ülke arasındaki casusluk faaliyetlerine ilişkin gündem maddeleri de NSA tarafından Washington'a sızdrılmış.

Savunma konseyi acil toplandı

Cumhurbaşkanı Hollande, iddialarla ilgili olarak Savunma Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Konsey toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Olayı ‘kabul edilemez’ olarak niteleyen konsey, bu konuda ABD ile Fransa arasında 2013 sonunda, casusluk iddialarının ilk açıklanmaya başladığı dönemde görüşmeler yapıldığını hatırlattı.

Açıklamada, aynı konunun Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın ABD’ye 2014’teki ziyaretinde de gündeme geldiğini belirtti. ABD’li yetkililerin o dönemde de konuya dair bazı açıklamalar yaptığını hatırlatan konsey, bu açıklamaların hatırlanması ve dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konsey, Fransa’nın çıkarlarını ve güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak kontrol ve güvenliğini artıracak adımlar attığını söyledi.

Fransa: ABD'nin müttefiklerini

neden dinlediğini anlayamıyoruz

Ulusal bir televizyon kanalına konuşan Fransa hükümeti sözcüsü Stephane Le Foll da, "Bir müttefikin, dünya görüşü ve stratejik ilişkilerdeki pozisyonu aynı olan müttefiklerini neden dinleme ihtiyacı hissedebileceğini anlayamıyoruz" dedi.

Eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e yakın isimlerden biri olan ve NSA tarafından dinlenenler arasında olduğu öne sürülen dönemin İçişleri Bakanı Claude Gueant, "ABD ile yakın ilişkilerimiz ve son derece sadık bir müttefik olmamız göz önüne alındığında, artık güvenimizin kalmayacağını düşünüyorum" dedi.

Merkel de dinlenmişti

NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden'ın iki önce yıl basına sızdırdığı belgelerle NSA'nın dünya genelindeki dinleme faaliyetleri ortaya çıkmıştı. Snowden'ın ifşa ettiği belgelerde NSA'nın Alman vatandaşlarını ve aralarında Başbakan Angela Merkel’in de olduğu siyasetçileri dinlediği iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Federal Başsavcılık soruşturma başlatmıştı.