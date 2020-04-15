Dünya Sağlık Örgütü: Trump'ın maddi yardımları kesme kararını üzüntüyle karşılıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin örgüte maddi yardımları durdurma kararı almasını üzüntüyle karşıldıklarını söyledi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Ortak bir tehdide karşı birlikte mücadele etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Covid-19'u dayanışma ile yeneceklerini vurgulayan Ghebreyesus, "WHO'nun faaliyetlerinin son gelişmelerden olumsuz etkilenmemesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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Ghebreyesus, ABD dışındaki üyelerinden ve ortaklarından daha fazla destek isteyeceklerini belirtti.

WHO Başkanı, örgüte yöneltilen eleştirilerle ilgili olaraksa, "Şüphesiz ilerleme sağlanması gereken alanlar tespit edilecek. Hepimiz bu süreçten bazı dersler çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus "ABD Başkanı uzun süredir WHO'nun cömert bir dostudur. Öyle de kalmasını umuyoruz. ABD Başkanı'nın WHO'ya maddi yardımları durdurma kararını üzüntüyle karşılıyoruz. WHO, ABD halkının ve hükümetinin desteğiyle dünyada en fakir ve en zor durumdaki insanların daha iyi sağlık koşullarına sahip olması için çalışıyor" dedi.

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Pelosi: "Karara itiraz edeceğiz"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Başkan Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne fonları kesmesinin yasa dışı olduğunu iddia etti. Pelosi, "Başkanın, Koronavirüs pandemisine karşı küresel mücadeleye öncülük etmesi nedeniyle WHO'ya finansmanı durdurması anlamsız. Bu karar tehlikelidir ve yasa dışıdır" diyerek hızlı bir şekilde karara itiraz edeceklerini ifade etti.