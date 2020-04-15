Trump, pandeminin ortasında ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yardım yapmayı durdurduğunu açıkladı

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Dünya yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadeleye odaklanmışken ABD Başkanı Donald Trump, hükûmetine Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yapılan mali yardımı durdurma emri verdiğini duyurdu.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün "en temel görevini yerine getiremediğini" ve "cezasını çekmesi gerektiğini" ifade etti.

ABD lideri, DSÖ'yü "Çin'in dezenformasyonunu yaymakla" suçladı. Trump, DSÖ'nün Çin'e verdiği desteğin, virüsün bu kadar yayılmasına sebep olduğunu söyledi.

Trump, kararın geçici olabileceğini ifade etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Trump'ın açıklamasından kısa süre sonra konuşarak, "Şu an, DSÖ veya virüsle savaşan herhangi bir insani organizasyonun çalışmaları için kullandığı kaynakları azaltmanın zamanı değil" dedi. Guterres, birlik ve işbirliği çağrısında bulundu.

En çok yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan ABD'de şu ana kadar 606 bin 800 kişide Covid-19 görüldü ve neredeyse 26 bin kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı 2 milyona yaklaştı.