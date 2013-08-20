Dünya rezervlerinin bir yıllık yenilenme süresi aşıldı

Dünya ve Doğayı Koruma Vakfı (WWF) aktivistleri bugün itîbariyle dünya rezervlerinin 2013 için ayrılan kısmın tamamının tüketildiğini bildirdi. 20 Temmuz 'Dünya tükenmişlik günü' olarak anılıyor. Aktivistler yaptıkları araştırmalar sonucunda, dünyanın bir yıllık bir süre içerisinde kendini daha fazla yenileyemeyeceğini söyledi. 2013 yılının gelecek döneminde, dünya rezervlerinde sonraki yıllar için ayrılan gizli rezervlerin tüketilmek zorunda kalınacağına dikkat çekildi.

Alman Die Welt gazetesinde konuya ilişkin yayımlanan haber şöyle;

Almanya'daki Dünya ve Doğayı Koruma Vakfı, Doğal himaye birimi başkanı Christoph Heinrich oluşan tüketim hacmi konusunda açıklamalarda bulundu. 2012 yılına nazaran bu yıl rezervlerin erken tüketildiğine dikkat çeken Heinrich "İnsanlığın en büyük borç krizi, doğal kaynakların aşırı sömürüsünden kaynaklanmaktadır" diyerek uyarıda bulundu. Christoph Heinrich şunları söyledi: Ancak, bir gün gelecek doğaya bu borçlarımızı ödememiz gerekecek. Ancak bu gidişle geri ödeme faizlerimiz hayli yüksek olacak.

'Dünya tüketimden acı çekiyor'

İklim değişiklikleri, çeşitli canlı türlerinin neslinin tükenmesi, su yoksunluğu, balık rezervlerinin yok oluşu gibi örnekler gezegenimizin aşırı tüketimden dolayı zor durumda olduğunun göstergeleri olarak belirtildi. Christop Heinrich dünyanın tükendiği iddiaları için şöyle dedi: Bu yılın sonuna kadar kaynaklarımızın yüzde 150'sini kullanmak zorunda kalacağız.



Dünya ve Doğayı Koruma Vakfı araştırmacıları, dünyanın sabit kıymetleri olarakta bilinen rezervlerin aşırı kullanımından gelişmiş, zengin ülkeleri sorumlu tutuyor. Bu duruma ilişkin Christoph Heinrich "Mevcut durum ironik. Fakir ve gelişmemiş ülkeler, dünya rezervlerinin kullanımında en küçük rolü oynamalarına rağmen, sonuçlarından en çok zararı görenler de onlar" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjilerin artırılması şart

Karşılaşılan tehditle başa çıkmak için Dünya ve Doğayı Koruma Vakfı, 2030 yılına dek, yenilenebilir enerjilerin üretimi ve saklanmasında yüzde 40 artış gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.



Vakıf alınacak önlemler arasında, ormanların tahrip edilmesine son verilmesine ve nesli tükenen canlıların korunmasına öncelik tanınması gerektiğine işaret etti.