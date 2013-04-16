Bataklıkları kurtaran Iraklıya çevre Oscar'ı

Irak'ta Saddam Hüseyin'in kuruttuğu bataklığın yenilenmesi için çalışan ABD vatandaşı Irak'lı 'çevre Oscar'ı' olarak belirtilen 'Goldman Çevre Ödülü'ne layık görüldü.

Hem Irak hem de Amerikan vatandaşı olan 52 yaşındaki Alwash hidrolik mühendisi ve aynı zamanda ülkenin ilk ve tek çevre ile ilgili organizasyonu olan Nature Iraq'ın da yöneticisi. Alwash, Nature Iraq'ı 2004'te Amerikalı bir coğrafyacı olan eşi Suzanne ile birlikte Amerika, Kanada, Japonya ve İtalya'dan aldığı finansal destek ile kurmuş. Amacı ise, Güney Irak'ta neredeyse tamamen kurumuş olan bataklık alanlarını kurtarmak. Alwash, '6 ay içinde bölgede yeniden kuşlar uçmaya başladı, bitikiler büyüdü. Ozaman doğanın ne kadar güçlü olduğunu anladım' dedi.





Milliyet'in haberine göre, Alwash'ın kurtarmaya çalıştığı bu bataklık, İncil ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler, bu bölgenin, medeniyetin beşiği olarak tasvir edilen Eden Bahçeleri olduğuna inanıyorlar. Akademisyenlere göre, Mezopotamyalılar MÖ 5. yüzyılda bu verimli topraklara yerleşti ve birkaç yüzyılda bu bölge Sümer medeniyetinin kurulduğu gelişmiş bir alan haline geldi hatta çivi yazısının bu bölgede icat edilmiş olduğunu düşünülüyor.

Alwash, eşi ve diğer arkadaşları ile birlikte yola çıktığı bu projeye "Eden, Yeniden!" (Eden Again!) ismini vermiş. Projenin başlangıcından bu yana projenin bir parçası olan Duke Üniversitesi çalışanı Curtis Richardson, "Hayatım boyunca sulak alanlar üzerine çalıştım ama bu bataklık, İsa'nın kasesi!" diyor. Ayrıca çalışma koşullarının zorluğunu "Herkesin elinde bir silah varken, sen elinde bir pH makinesi ile sahada dolaşıyor olmaktan ötürü kendini biraz garip hissediyorsun" diyerek yaşadıklarını anlatıyor.



