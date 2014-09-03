'Dünya ebola virüsüyle savaşı kaybediyor'

Mart ayından bu yana Batı Afrika’yı etkisi altına alan Ebola virüsü tehlikesi giderek büyüyor. Son olarak en çok kaybın yaşandığı Liberya’da, ABD'li bir doktorun Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.



Ülkede uzun süredir virüsle mücadele eden John F. Kennedy (JFK) Tıp Merkezi doktorları ise ücretlerinin ödenmemesini ve çalışma koşullarını gerekçe göstererek greve gitti.

Sağlık Çalışanları Derneği, JFK çalışanlarının iki aydır ücret almadığını açıkladı.

Sierra Leone’un başkenti Freetown’da da Connaught Hastanesi çalışanları bir günlüğüne iş bıraktı.

Tehlike uluslararsı düzeye çıktı

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Ebola virüsü tehlikesinin uluslararası düzeye çıktığını duyurdu.

Örgüt, bölgeye sivil ve askeri tıbbi desteğin artırılması gerektiğini söyledi.

Örgütün lideri Joanne Liu, Ebola’nın tarihin en tehlikeli bulaşıcı hastalıklarından biri olduğunun altını çizdi. “Dünya bu virüsle savaşı kaybediyor” diyen Liu, küresel birlikteliğin yetersiz olduğunu vurguladı.

Gıda stokları tükeniyor, fiyatlara yüzde 150 zam

Liberya’da bazı hastanelere gelen Ebola hastaları, yer kalmadığı için geri çevriliyor.

Hastalığın çok hızlı yayılması, stokları da hızla tüketiyor.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Liberya, Sierra Leone ve Gine’de gıda stoklarının hızla tükendiğini açıkladı.

Bu ülkelere kurulan karantina bölgelerinde yaşayan insanlar arasında ateşli kanamanın artmasıyla, halk mümkün olduğu kadar çok gıda stoklamaya çalışıyor. Gıda ürünlerine olan talep fiyatları yüzde 150 oranında artırdı.

FAO yetkilileri bazı bölgelerde gıdaya harcanan paranın, vatandaşların gelirlerinin yüzde 80’ini oluşturduğunu söyledi.