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Dünya

Ebola araştırmacıları ebola nedeniyle hayatlarını kaybetti

Sierra Leoneli beş bilim insanı, araştırmalarının yayımlandığını göremeden virüs nedeniyle hayatlarını kaybetti

31 Ağustos 2014 11:56

Batı Afrika'da ortaya çıkan ebola salgınıyla ilgili bir araştırmaya katkıda bulunan Sierra Leoneli beş bilim insanı, ebola nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Son yılların en tehlikeli salgını olan ve Batı Afrika ’da ortaya çıkan ebola, can almaya devam ediyor. 50’den fazla bilim insanının katkıda bulunduğu ebola araştırmasında yer alan Sierra Leoneli beş bilim insanı, araştırmalarının yayımlandığını göremeden virüs nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Washington Post’un haberine göre, Sierra Leone’nin Kenema Hükümet Hastanesi’nde görev yapan beş bilim insanı, araştırmalarında Harvard Üniversitesi’nden uzmanlarla çalıştı. Perşembe günü bilim dergisi Science’ta yayımlanan araştırmada, araştırma yayımlanmadan hayatını kaybeden bilim insanları hakkında da bir makale yayımlandı.

 

Virüs, üç kişiye aynı hastadan bulaştı

 

Hayatını kaybedenlerden biri olan Mbalu Fonnie’nin ebolaya benzer bir hastalık olan Lassa’nın hamile kadınlar üzerindeki etkilerini incelediği ifade edildi. Ebola virüsünü kapan çalışma arkadaşlarından biriyle ilgilenen Fonnie’ye virüs bu süreçte bulaşmış. Aynı şekilde, hayatını kaybeden diğer bilim insanları Alex Moigboi ve Alice Kovoma da ebolayı Fonnie’nin ilgilendiği hastadan kapmış. Mohamed Fullah’nın laboratuvarda ebola üzerine çalışırken ve Sheik Umar Khan’ın da Sağlık Bakanlığı’nın Lassa programı çerçevesinde hastalarla ilgilenirken hastalığı kaparak hayatını kaybettiği bilgiler arasında.

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