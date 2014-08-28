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Dünya
Deutsche Welle

Dünya Sağlık Örgütü: Ebola virüsü 20 bin kişiye bulaşabilir

Dünya Sağlık Örgütü Batı Afrika'daki Ebola salgınının yayılmaya devam ettiği ve ölümlerin katlanarak artabileceği uyarısında bulundu

28 Ağustos 2014 20:22

Dünya Sağlık Örgütü, Ebola'nın Batı Afrika'da gittikçe daha hızlı yayılmaya başladığını duyurdu. Örgüt salgının 20 bin kişiye kadar yayılabileceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Örgüt, Sierra Leone, Gine, Liberya ve Nijerya'da yayılan ebola virüsünün farklı ülkelere sıçrayabileceği uyarısını yaptı. Dünya Sağlık Örgütü, açıkladığı yeni eylem planı kapsamında salgının yayılmasını üç ay içinde durdurmaya çalışacaklarını ve gelecek altı ila dokuz ay içinde kontrol altına almayı hedeflediklerini duyurdu.

 

'Gerçek sayılar 4 kat daha yüksek'

 

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, yılın başından bu yana 3 bin 62 kişiye virüsün bulaştığını ve bin 552 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, birçok alanda gerçek sayıların dört kata kadar daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Liberya'nın başkenti Monrovia'daki Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Tom Frieden da en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiği uyarısını yaparak, Ebola vakalarının arttığı uyarısını yaptı. Frieden, kayıt altına alınandan daha fazla vaka olduğunu belirterek, işin olumlu tarafının, virüsün yayılmasının nasıl durdurulacağını biliyor olmaları olduğunu kaydetti.

Nijerya'da da Ebola'dan hayatını kaybedenlerin sayısı artarak, 6'ya yükseldi. Nijerya Sağlık Bakanı Onyebuchi Chukwu ülkenin en büyük kenti Lagos'a 453 kilometre mesafedeki Port Harcourt'ta Ebola bulaşan bir doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı. Virüs daha önce sadece Lagos'ta tespit edilmişti. Hayatını kaybeden doktorun, ülkeye ebola virüsünü taşıyan ilk hastadan virüs bulaştığı belirtildi.

Gana'nın başkenti Accra'da bugün Batı Afrika ülkeleri sağlık bakanları perşembe günü bir kriz toplantısında bir araya geldi. Bakanlar, Ebola virüsüne karşı alınacak önlemler üzerinde görüşürken, Ebola'nın bölgesel ve küresel sağlık güvenliğinin yanı sıra ekonomik ve sosyal güvenliği de tehdit ettiği belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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