Dünya, bu fotoğrafı konuşuyor: Hangi Avrupa ülkesi vatandaşı bu şartlarda dünyaya geldi?

Makedonya sınırının açılması umuduyla 13 bin mülteci ve göçmenin haftalardır beklediği Yunanistan’ın İdomeni kasabasında, 6 Mart’ta doğan bir bebeğin yaşam mücadelesinin fotoğrafları şok etkisi yarattı.

Hüriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, günlerdir yağan şiddetli yağmur nedeniyle adeta bataklığa dönüşen kasabada, önceki gün birkaç saatliğine de olsa güneş çıkmasını fırsat sayan 4 çocuklu bir mülteci ailesi, yeni doğan bebeklerinin üzerindeki çamuru bir şişe su ile temizlemeye çalıştılar.



Bebeğin fotoğraflarını yayınlayan Yunan basını ”Hangi Avrupa ülkesi vatandaşı bu şartlarda dünyaya geldi” diye sordu.



