T24 LogoT24 Logo
Dünya

Instagram’da ‘seksi mülteciler’ hesabı!

"Yakışıklı adamlar Avrupa'ya doğru yola çıktı, ülkeleri parçalanıyor olabilir ama onlar hâlâ seksi"

11 Mart 2016 21:10

Instagram’da “hotmigrants” ismiyle bir hesap kuruldu. Açıklamasında "Yakışıklı adamlar Avrupa'ya doğru yola çıktı. Ülkeleri parçalanıyor olabilir ama onlar hâlâ seksi" yazan hesap, ülkesindeki savaştan kaçarak Avrupa'ya gelen erkek mültecilerin fotoğraflarından oluşuyor.

Hürriyet’in haberine göre, büyük tepki çeken hesap için “Şimdiye kadar açılan en kötü Instagram hesabı” yorumları yapılıyor.

Kimisinde "Yakışıklı dostlar Yunanistan ve Makedonya sınırı arasında" yazıyor kimisinde ise " Afgan mülteciler denizden gelir, onların seksiliği uçamaz" yazıyor.

Hesabı açan kişinin ismi bilinmiyor. Tek bilinen ABD'nin Washington kentinde yaşadığı. The Cut'ın ulaştığı kişi, Idomeni'deki sınırda sıkışıp kalan mültecilerin videosunu izledikten sonra bu hesabı oluşturmaya karar verdiğini anlatıyor ve trajedilerin içinden komedi çıkarmak gerektiğini söylüyor. 

Hesaptan bir görüntü şöyle:

 

ETİKETLER

instagramseksi mülteciadreshesaphotmigrants

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24