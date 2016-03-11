Instagram’da ‘seksi mülteciler’ hesabı!

Instagram’da “hotmigrants” ismiyle bir hesap kuruldu. Açıklamasında "Yakışıklı adamlar Avrupa'ya doğru yola çıktı. Ülkeleri parçalanıyor olabilir ama onlar hâlâ seksi" yazan hesap, ülkesindeki savaştan kaçarak Avrupa'ya gelen erkek mültecilerin fotoğraflarından oluşuyor.

Hürriyet’in haberine göre, büyük tepki çeken hesap için “Şimdiye kadar açılan en kötü Instagram hesabı” yorumları yapılıyor.

Kimisinde "Yakışıklı dostlar Yunanistan ve Makedonya sınırı arasında" yazıyor kimisinde ise " Afgan mülteciler denizden gelir, onların seksiliği uçamaz" yazıyor.

Hesabı açan kişinin ismi bilinmiyor. Tek bilinen ABD'nin Washington kentinde yaşadığı. The Cut'ın ulaştığı kişi, Idomeni'deki sınırda sıkışıp kalan mültecilerin videosunu izledikten sonra bu hesabı oluşturmaya karar verdiğini anlatıyor ve trajedilerin içinden komedi çıkarmak gerektiğini söylüyor.

Hesaptan bir görüntü şöyle: