Dünya basını Erdoğan'ın yemin törenini böyle gördü

Uluslararası basın, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasına geniş yer ayırdı.

Hollanda NOS televizyonu, "Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak yemin etti" başlığıyla duyurduğu haberinde Erdoğan’ın Türkiye’de doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.

Erdoğan’ın 10 Ağustos’ta yapılan seçimin ilk turunda seçilmeyi başardığı belirtilen haberde, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı için parlamentoda yemin etti. 5 yıllığına seçilen Erdoğan'ın selefinden daha farklı bir cumhurbaşkanlığı yapması bekleniyor” ifadelerine yer verildi. Haberde, ayrıca 2003'ten bu yana başbakan olarak görev yapan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduktan sonra bu görev için vekaleti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na verdiği kaydedildi.

'Neden Türkler Erdoğan’ı bir pop star gibi coşkuyla karşılıyor?'

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi De Telegraaf ise haberi, dünkü AK Parti kongresindeki fotoğraf eşliğinde, “Erdoğan Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak yemin etti” başlığıyla duyurdu. 2003'ten itibaren Başbakanlık yapan Erdoğan’ın yemin töreniyle cumhurbaşkanlığı görevine başladığını yazan gazete, muhalefetteki CHP milletvekillerinin yemin töreni öncesi TBMM Genel Kurul salonunu terk ettiği ayrıntısına yer verdi. Gazete, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yemin törenine Hollanda’yı temsilen Dışişleri Bakanı Frans Timmermans’ın katıldığını da yazdı.

Volkskrant gazetesi de Erdoğan’ın Türkiye’nin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olduğunu ve 5 yıl bu görevi yapacağını bildirdi. Yaklaşık 10 yıldır Türk siyasetinde hakim olan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduktan sonra başbakanlığa vekalet etmesi için Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na yetki verdiğini hatırlatan gazete, Davutoğlu’nun yeni hükümeti kurmakla da görevlendirileceğini duyurdu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’a yönelik eleştirilerine de yer verilen haberde, CHP milletvekillerinin yemin töreni öncesi TBMM Genel Kurul'unu terk ettiği kaydedildi.

Bild: Halkın içinden biri olarak görülüyor

Alman Bild gazetesi, internet sitesinde yer verdiği “Yeni Cumhurbaşkanının başarısının sırrı: Neden Türkler Erdoğan’ı bir pop star gibi coşkuyla karşılıyor” başlıklı haberde, 11 yıldır iktidarda olan Erdoğan’ın, ortaya atılan iddia ve suçlamalara karşın ilk turda büyük bir çoğunlukla seçilmeyi başardığını kaydetti. Haberde, “Birçok uzmana göre Erdoğan’ın çok güçlü bir karizması bulunuyor ve halkın içinden biri olarak görülüyor” değerlendirmesine yer verildi.

Gazete, Erdoğan’ın asıl büyük başarısının ekonomi alanında olduğunu, Avrupa krizdeyken Türk ekonomisinin büyüdüğünü, Erdoğan’ın iktidarı döneminde kişi başı gelirin 3 kat arttığını yazdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni görevinde sembolik rolde kalmayıp, ülkenin kaderini belirlemeye devam etme arzusunda olduğunu belirtirken, Erdoğan’ın başkanlık sistemini getirebilmesi için AK Parti’nin gelecek seçimlerde anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ulaşmasının gerektiği kaydedildi.

Frankfurter Rundschau gazetesi, "Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak yemin etti" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın yeni Cumhurbaşkanı olduğu, eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da yeni Başbakan olarak görevlendirileceğini belirtiyor.

"Erdoğan, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti" başlığını kullanan Spiegel Online internet sitesi de Erdoğan'ın resmi olarak yeni cumhurbaşkanı olduğunu, daha sonra Davutoğlu'nu yeni Başbakan olarak atayacağını belirterek, muhalefetin yemin törenini boykot ettiğini yazdı.

Focus dergisinin internet sitesinde yer alan haberde ise Başbakan Erdoğan'ın yemin töreninde CHP milletvekillerinin salonu terk ettiğini, 2003'ten beri Türkiye'yi idare eden Erdoğan'ın, en üst devlet makamına geçiş yaptığı ifade edildi.

Uyumlu çalışma vaadi

Danimarka'nın Ritzau haber ajansı, Erdoğan'ın parlamentoda yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başladığını duyurdu.

2003'ten beri başbakanlık görevinde bulunan Erdoğan'ın, 10 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanarak ülkenin yeni döneme girdiğini yazan ajans, anamuhalefet partisi CHP milletvekillerinin protestosuna da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun başbakanlık görevine geçtiğini belirten Ritzau, aynı vizyonu paylaşan Erdoğan ve Davutoğlu'nun uyumlu çalışma dönemi vaat ettiklerini belirtti.

Danimarka'nın önemli gazeteleri Jyllands-Posten, Information ve Politiken Ritzau'nun haberini kullanırken uluslararası ajansların haberini kullanan Berlingske gazetesi ise eski Başbakan Erdoğan'ın yemin ederek 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığını yazdı. Cumhurbaşkanı yemin metninden alıntı yapılan haberde, başbakanlık görevini Davutoğlu'nun devraldığı aktarıldı.

CHP'li milletvekillerinin protestosu da haberlerde yer aldı

İsviçre Haber Ajansı SDA, haberi "Erdoğan artık Türkiye'nin Cumhurbaşkanı" şeklinde duyurdu. Türkiye'de 11 yıldır başbakanlık yapan Erdoğan'ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğu anımsatılan haberde, Erdoğan'ın TBMM oturumunda yeni görevi için yemin ettiği belirtildi.

SDA, Erdoğan'ın ülkenin 12. Cumhurbaşkanı olduğuna da yer verdiği haberinde bundan sonra Başbakanlığı ve AK Parti Genel Başkanlığı'nı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yürüteceği kaydedildi.

MHP eleştirileri üzerine Erdoğan'ın, "Davutoğlu emanetçi başbakan olmayacak" dediği aktarılan haberde, Erdoğan'ın yemini sırasında, anamuhalefetteki CHP milletvekillerinin anayasanın ihlal edildiği gerekçesiyle salonu terk ettiği belirtildi.

ORF: Halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı

Avusturya Devlet televizyonu ORF “Erdoğan, Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etti” başlığını kullandı. Erdoğan’ın Meclis’te düzenlenen özel oturumla Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı olarak yemin ettiği belirtilen haberde, "10 Ağustos’ta yapılan seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 52’sini alan 60 yaşındaki Erdoğan, halk tarafından doğrudan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca anamuhalefet partisi CHP milletvekillerinin salondan küfür ederek ayrıldığı belirtildi. Kurier gazetesi, “Erdoğan artık resmen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı” başlıklı haberinde Erdoğan ve Davutoğlu ikilisinin "Yeni Türkiye” vizyonu ile yola çıktığı ve 2015'te başkanlık sistemini kurmak istedikleri vurgulandı. Erdoğan’ın Türkiye’yi bölgesinde hegemonik bir güç olarak görmek istediği kaydedilen haberde, Erdoğan için “Türkiye’nin güçlü adamı” ifadesi kullanıldı.

Anayasaya göre Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nı iki dönem yapabileceği belirtilen haberde, “Erdoğan en iyi ihtimalle 2024’e kadar devlet başkanı olabilir” denildi.

BBC: Ülkenin askeri yapısının sindirilmesini sağladı

İngiliz yayın kurumu BBC konuya ilişkin haberinde, “Recep Tayyip Erdoğan parlamentoda yemin ederek, Türkiye’nin en güçlü lideri olarak yerini sağlamlaştırdı” ifadesi kullanıldı.

BBC’nin haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 yıldan daha uzun bir zamandır Başbakanlık görevini yapmasının ardından ülkenin ilk doğrudan cumhurbaşkanlığı seçiminde “zafer” kazandığı, Türkiye ekonomisinin Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde dolar cinsinden yaklaşık 3 kat büyüdüğü vurgulandı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhaliflerinin “çok fazla gücü” elinde bulunduran bir başkanlık sisteminin oluşması yönündeki endişeleri dile getirdiği kaydedilirken, “Erdoğan ülkeye ekonomik ve politik istikrarı getirdi ve ülkenin askeri yapısının sindirilmesini sağladı” değerlendirmesine yer verildi.

'Muhalefet öfkeli'

France 24 Televizyonu, “Erdoğan cumhurbaşkanlığı görevine başladı” başlığıyla verdiği son dakika haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin ederek resmen göreve başladığını ve muhalefet milletvekillerinin yemin törenini protesto ettiğini bildirdi.

Haberde, Erdoğan'ın 11 yıl boyunca gücü paylaşmadan ülkeyi yönettiği öne sürülerek Erdoğan'ın Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı olmasıyla ülkede yeni bir dönemin başladığı belirtildi.

Le Nouvel Observateur dergisi ise internet sitesinden okuyucularıyla paylaştığı “Erdoğan yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etti, muhalefet öfkeli” başlıklı haberinde, tüm eleştiri ve iddialara rağmen, Erdoğan’ın yüzde 52 oranında oy alarak Cumhurbaşkanı olduğunu yazdı.

Haberde, Erdoğan’ın Atatürk’ten bu yana en popüler siyaset adamı olduğu ve cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023’e kadar ülkeyi yönetmek istediği vurgulandı.

Lyon merkezli Euronews haber kanalı ise “Erdoğan yemin etti, muhalefet töreni boykot etti” başlığıyla verdiği haberde, 2003 yılından beri Başbakanlık görevini yürüten Erdoğan’ın ülkeyi 5 yıllık görevine resmen başladığını bildirdi. Yemin törenine CHP’nin katılmadığı bilgisine yer verilen haberde, Erdoğan’ın, şimdiye kadar protokol seviyesinde kalan Cumhurbaşkanlığının yetkilerini değiştirmek için anayasada reform yapmak istediği vurgulandı.