Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu



Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildiği oloğanüstü kurultayda AKP'lilerin yüreklerine seslendi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmişteki başarılarından söz ederek, Recep Tayyip Erdoğan gibi ateşli bir konuşma yapan Davutoğlu, "Başarılı bir yolda ilerleyen Türkiye'yi engellemeye çalışan odaklara" dikkati çekti.

Böylece Davutoğlu, AKP iktidarını devirme girişiminde bulunmakla suçladıkları, kendi tanımlamalarıyla "Paralel Yapılanmayı", yani Fethullah Gülen Cemaatini de konuşmasında hedef gösterdi.

Miras vurgusu

Davutoğlu'nun konuşmasında öne çıkan asıl konu ise, "Cumhurbaşkanım" diye hitap ettiği Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde sürdürdüğü siyasi çizgiyi aynen devam ettireceğine ilişkin şu açıklamaları oldu: "Sayın cumhurbaşkanım, sizin bize bıraktığınız miras bizim şerefimizdir, o mirası sonuna kadar koruyacağız. Bize emanetçiliği bir tek şeyle söyleyebilirler; Biz tarihi mirasın emanetçisiyiz. Ama bir kişi olarak değil, bütün Ak Parti kadroları olarak tarihin bize emaneti bizim varoluş sebebimizdir, bizim şerefimizdir ve ebediyete kadar korunacaktır."

Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Türkiye'nin sessiz ve sakin kişiliğiyle tanıdığı Davutoğlu, dünkü kurultaydaki uslubuyla kendini dinleyenleri hayli şaşırttı. Erdoğan'dan alışık olunan hitabet tarzıyla delegelere seslenen Davutoğlu, yüksek sesle yaptığı konuşması sırasında bol bol alkış topladı.

Siyasi değişim yok

Davutoğlu'ndan önce salona hitap eden Erdoğan da aslında o mesajı verdi. Mesaj açıktı; AKP siyasetinde bir değişim olmayacak.

Erdoğan, kendinden sonraki AKP'nin izleyeceği yolu ise, "Bunun bir nihayet olmadığı, bir son, bir bitiş olmadığını, bunun yeni bir başlangıç olduğunu ifade etmiştim. Bugün partimizin yüklendiği misyon, davamızın ruhu, hedef ve ideallerimiz değişmiyor. Bugün sadece ve sadece isimler değişiyor" sözleriyle tanımladı.

Erdoğan ve Davutoğlu Osmanlı Devleti'ni anımsatan, İslami köklere dayalı, halkın huzur içinde yaşayacağı "Yeni Türkiye'yi" birlikte imar edeceklerini savundular.

Dünkü kurultayda kesin olarak ortaya çıkan en çarpıcı sonuç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü edilen "Yeni Türkiye'nin" mimarı olarak kalacağı.

"Gitmiyorum dedi"

Hürriyet yazarı Murat Yetkin de farklı düşünmüyor. Yetkin, "Anlıyoruz ki bir yere gitmiyor. Yani 'Cumhurbaşkanı olarak ben herşeyin içinde olacağım, merak etmeyin', diye kendi partisini de teskin ediyor. Zaten parti içinde yerini doldurmak gibi görevi, hedefi, misyonu, işlevi olduğunu zannetmiyorum, çünkü verilen tüm mesajlar,'Lider değişmiyor, genel başkan değişiyor' şeklinde" diye konuştu.

Türkiye'de anayasaya göre Cumhurbaşkanı hiç bir siyasi partiye dahil olamıyor. Bu nedenle Erdoğan cumhurbaşkanı seçildiği için 13 yıldır başkanlık yaptığı AKP'den de ayrılmak zorunda kaldı. Bugün ise mecliste yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevini resmen üstlenecek. Davutoğlu da onun yerine Başbakanlık koltuğuna oturacak. Yeni kabine ise Erdoğan ve Davutoğlu tarafından şekillendirildi bile. Erdoğan çizgisindeki Davutoğlu hükümetinde hangi bakanların yer alacağının cuma günü açıklanması bekleniyor.