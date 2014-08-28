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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan yemin ederek göreve başladı

Türkiye'nin 12'nci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda, mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek görevine başladı.

28 Ağustos 2014 18:06


Erdoğan, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı tarafından askeri törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Şeref Kapısı'ndan TBMM Genel Kurulu Salonu'na geçti. Şeref Kapısı önünde Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı TBMM Başkanı Cemil Çiçek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Çiçek'in başkanlığında olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra ant içerek, görevine başladı ve yine meclisten törenle uğurlandı. Erdoğan, ant içme töreninin ardından Meclis'ten Anıtkabir'e geçti. Erdoğan burada Anıtkabir özel defterini imzalayacak.

Erdoğan, TBMM üyeliğinin sona ermesi ve Başbakanlık makamının boşalması nedeniyle Başbakanlığa vekalet etmesi için AK Parti Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na yetki verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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