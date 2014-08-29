Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk resepsiyonuna kimler katıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine katılan yerli ve yabancı konuklarını resepsiyonda ağırladı. Çankaya Köşkü'ndeki devir teslim töreninin ardından bahçede resepsiyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, resepsiyona devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve çocukları, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AK Parti ve HDP milletvekilleri, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Türkiye 'de cemaati bulunan bazı dini temsilciler, şehit aileleri, gaziler ve yakınları, medya kuruluşlarının, işçi, memur ve işveren sendikalarının temsilcileri katıldı.

HDP'li milletvekilleriyle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı devlet başkanları ve hükümet temsilcileri ile sohbet etti ve anı fotoğrafı çektirdi. Konuklarıyla yakından ilgilenen Erdoğan, HDP'li milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Hasip Kaplan, Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık ile de bir süre görüştü. Erdoğan, HDP'li milletvekilleriyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı süren havalimanı hakkında konuştu.

Erdoğan, daha sonra Genelkurmay Başkanı Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve kuvvet komutanlarının tebriklerini kabul etti. Özel, Yılmaz ve kuvvet komutanlarıyla sohbet eden Erdoğan, resepsiyona katılan eski futbolcu Rıdvan Dilmen ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resepsiyonda Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanı olması nedeniyle yerli ve yabancı katılımcıların tebriklerini kabul etti. Davutoğlu, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonun ardından tören için Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.