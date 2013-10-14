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Ekonomi

Dünya Bankası ve IMF uyardı: ABD'de uzlaşı sağlanmazsa felaket olur

ABD'deki borç krizi yalnızca ülkeyi değil, ekonomi dünyasının gündemini oluşturmaya devam ediyor

14 Ekim 2013 02:17

Dünya Bankası Başkanı, ABD'de borçlanma limiti konusunda uzlaşma sağlanamaması durumunda bunun dünya için bir felaket olacağını söyledi. Benzer bir açıklamada IMF Başkanı'ndan geldi.
Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, ABD'de borçlanma limitini artıran bir düzenleme üzerinde uzlaşma sağlanamaması halinde bunun "dünya için felaket" olacağını söyledi.
Jim Yong Kim, en fazla bunun gelişmekte olan ekonomileri etkileyeceğini de vurguladı. 
Benzer uyarı IMF Başkanı Christine Lagard'dan da geldi. Lagard, Amerikan yönetiminin kepenk kapatmasının ardından bir de borçlanma limitinin artırılmamasının dünya genelinde büyük bir karışıklığa yol açacağını vurguladı. 
Washington 'ın, ekonomisinin toplarlandığı yönünde dünyaya garanti vermesi gerektiğini söyleyen Lagard, "Çünkü bu bütün dünya ekonomisini etkiliyor" dedi. 
 

Bütçe krizi yüzünden memurlar zorunlu izinde

 
ABD Kongresi'nde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bütçe konusunda uzlaşmaya varamamasıyla başlayan kriz, 1 milyondan fazla devlet memurunun zorunlu izne çıkarılmasına neden olmuştu. 
Taraflar arasında "borçlanma limiti" konusundaki görüşmeler şu ana kadar bir sonuç vermedi. 
Uzmanlara göre ABD ekonomisine günde 300 milyon dolara mal olan duruma 17 Ekim'e kadar son verilmezse hükümetin borçlarını ödeyemez duruma düşebileceği ve bunun da küresel piyasaları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

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