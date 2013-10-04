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Dünya

ABD'de bütçe krizi son yapılan görüşmede de aşılamadı

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, yeni bütçeye onay vermek için Başkan Obama’nın öncülük ettiği sağlık reformunun bir yıl ertelenmesini talep ediyor

04 Ekim 2013 14:53

ABD’de Başkan Barack Obama'nın Kongre'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleri ile bütçe krizini çözmek için yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı.

Demokrat Senatör Harry Reid görüşmeyle ilgili olarak New York Times'e yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçileri sert bir dille eleştirerek Cumhuriyetçilerin hükümeti adeta rehin aldığını, buna izin verilemeyeceğini söyledi. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi başkanı John Boehner ise Obama'nın anlaşmaya ve müzakereye yanaşmadığını iddia etti.

 

'Cumhuriyetçilere yeterince taviz verdim'

 

Obama da CNBC televizyonuna verdiği demeçte, bir partinin aşırı kanadının verdiği gözdağıyla tavize yanaşacak bir başkanın verimli çalışamayacağını belirterek Cumhuriyetçilere yeterince ödün verdiğini vurguladı. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, yeni bütçeye onay vermek için Başkan Obama’nın öncülük ettiği sağlık reformunun bir yıl ertelenmesini talep ediyor.

 

Tehlike sürecek

 

Uzmanlar ise bütçe krizin aşılması halinde bile tehlikenin süreceğine, borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda da Cumhuriyetçiler ile tartışma yaşanacağına dikkat çekiyor. Kongre'nin borçlanma üst sınırının yükseltilmesi için 17 Ekim'e kadar uzlaşma sağlaması bekleniyor.

Öte yandan Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı James Clapper, ulusal bir tehlikenin başgösterdiği uyarısında bulundu. Clapper, kurum çalışanlarının yüzde 70'inin zorunlu izne çıkarıldığını belirterek kurumun Amerikan vatandaşlarını koruyamayacak durumda olduğunu söyledi.

ABD'de federal hükümetin 1 Ekim'den bu yana harcama yapma yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle kamu kuruluşlarının bir kısmı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalırken, yaklaşık 800 bin çalışan zorunlu izne gönderildi. Gümrük ya da havaalanlarında çalışan güvenlik görevlileri ise maaşlarını gecikmeli olarak almak şartıyla çalışmaya devam ediyor. Ancak krizin sürmesi halinde ABD’li uzay teknolojileri şirketi United Technologies (UTC) de 5 bin çalışanını zorunlu izne çıkarmak zorunda kalabileceğini duyurdu.

(Deutsche Welle Türkçe)

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