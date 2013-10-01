ABD hükümeti 17 yıl sonra kepenk kapattı

ABD hükümeti 17 yıl aradan sonra ilk kez, Kongre'nin bütçe konusunda uzlaşmaya varamaması nedeniyle resmi olarak kapanmış oldu.

Kongre'deki Cumhuriyetçilerin, hükümetin ödemelere devam etmesi yönünde 6 haftalık kısa vadeli bütçe çıkarmayı, sağlık reformunun durudurulması veya ertelenmesi şartına bağlamak istemesi, ABD'nin 17 yıl aradan sonra ilk kez resmi olarak kapanmasına yol açtı.

Ücretsiz çalışacaklar

Eğer sabaha kadar Kongre bütçe konusunda uzlaşmaya varamazsa, bugün 800 bin hükümet çalışanı iş yerlerine gidemeyecek, federal kurumların birçoğu, parklar, müzeler kapanacak. Bunun yanında, 10 binlerce havalimanı çalışanı, gardiyan ve sınır kontrol görevlileri de ücret alamadan çalışmaya devam edecek.

Obama ne dedi?

ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'de bütçe konusundaki anlaşmazlık yüzünden hükümetin kepenkleri kapatmasının, ülke ekonomisine önemli boyutta zarar vereceği ve sıradan vatandaşlar üzerinde çok ciddi ekonomik etkilerinin olacağı uyarısında bulundu.

'Bu böyle olmak zorunda değil'

ABD'de hükümetin "kapanmasına" birkaç saat kala Beyaz Saray'da açıklama yapan ve bütçe krizini giderecek tasarıyı geçirmek için sağlık reformunun geciktirilmesini şart koşan Cumhuriyetçilere oldukça sert eleştiriler yönelten Obama, "Amerikan ekonomisinde zor kazanılan ilerlemeleri risk altına sokmak, sorumsuzluğun en üst safhasıdır ve bu böyle olmak zorunda değil. Tekrar ediyorum, bu böyle olmak zorunda değil" dedi.

'Konu dışına çıkmayın'

Obama, hükümete fon sağlamak ve hükümetin işleyişini devam ettirmenin Kongre'nin işinin bir parçası olduğuna dikkati çekerek, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin tek yapması gerekenin, bu süreçte konuyla alakasız ve tartışmalı taleplerde bulunmadan hükümeti fonlamanın önünü açmak olduğunu belirtti.

'Fidye peşinde olmayın'

Sağlık reformundaki düzenlemelerin, hükümet kapansa da kapanmasa da yarın (TSİ bugün) devreye gireceğini kaydeden Obama, "İşinizi yapmak için fidye peşinde olamazsınız" ifadesini kullandı.

Obama, "Devletin tek bir organındaki, Kongre'nin tek bir kanadındaki tek bir partinin içindeki bir kesim, sırf bir seçimin sonuçlarının intikamını almak için hükümeti kapatamaz" dedi.

'Hepimiz zarar göreceğiz'

Kongre'de bir anlaşmaya varılamaması halinde, bunun etkilerinin her bir Amerikalı tarafından hissedileceğini kaydeden Obama, "Kongre'nin hükümeti kapatma yolunu seçmesi halinde hepimiz bundan çok zarar göreceğiz. Hükümetin kepenkleri kapatmasının insanlar üzerinde çok ciddi ekonomik etkileri olacak. Geçmişteki kapatmalar ekonomiyi önemli ölçüde sekteye uğratmıştı, bu da aynısını yapacak. Güç kazanmakta olan ekonomimizin çarkına çomak sokacak" diye konuştu.

'Faaliyetler devam edecek'

Obama, hükümetin kepenkleri indirmesi halinde, sosyal güvenlik yardımlarının devam edeceğini ve Medicare (emeklilere yönelik sağlık sigortası) hastalarının hala doktorlarını görebileceğini, posta hizmetinin ve ulusal güvenlik ile kamu güvenliğiyle alakalı hükümet faaliyetlerinin süreceğini ancak federal çalışanların maaşlarının gecikeceğini, yüzbinlerce kamu görevlisinin ücretsiz izne çıkarılacağını, ulusal parkların, ofis binalarının kapanacağını, yaşlılar, gaziler, kadınlar, çocuklar ve işletmelere sunulan hizmetlerin aksayacağını belirtti.