Ekrem Dumanlı: Başbakan teyit etti; 'Zaman çarpıttı' diyenler utanmış olmalı!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında, Zaman gazetesinde kendisine atfen verilen “Kız ve erkek öğrenciler aynı evde kalıyor, denetleyeceğiz” sözlerindeki mesajı doğrulaması sonrası, Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı Twitter hesabı üzerinden, "dün 'zaman yalan yazdı' diyenler bugun Başbakan Erdoğan'ı dinlerken utanmış olmalı" dedi.

Arınç ve Akdoğan Zaman'ı suçlamıştı

Zaman gazetesinde 4 Kasım 2013 tarihinde Ahmet Dönmez imzasıyla yayımlanan haberde Erdoğan'ın, "Üniversite öğrencisi genç kız, erkek öğrenci ile aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Vali Bey’e bunun talimatını verdik. Bunun bir şekilde denetimi yapılacak" ifadelerine yer verilmişti.

Dün haberin internet sitelerinde yer almasından ve sosyal medyada herkes tarafından konuşulmasının ardından ilk üst düzey açıklama Başbakan’ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’dan gelmiş; Akdoğan, "Twitter’da “Denetimin öğreci evlerine değil, bazı öğrencilerin de kaldığı izinsiz apartlara dair olduğunu” belirtmişti. Ardından akşam saatlerine doğru Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç da, "düpedüz asparagas bir haberdir. Bizim böyle bir yetkimiz yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Sayın Başbakan'ın buna benzer bir ifadesi de kesinikle söz konusu değil!" ifadelerini kullanmıştı.

Dumanlı, dün Başbakan'ı yalanlayarak 'Zaman çarpıttı' diyerek suçlamalarda bulunanlara yönelik, "Başbakan mertçe 'ne dedimse o' manasında dürüstçe açıklama yaptı. Dün 'öyle demedi' diyen ve Zaman'ı suçlayanlar da mert olmalı" ifadelerini kullanarak eleştiride bulundu.

Ekrem Dumanlı'nın Twitter hesabından yayınladığı mesajlar: