Dumanlı: Ergun korkunç bir hata yaptı, kararı vicdanlar verecek

Zaman gazetesi yazarı Ekrem Dumanlı, Today's Zaman ve Star gazetesindeki görevlerine son verilen Ergun Babahan için "Ergun korkunç bir hata yapti. Bu hatayı itiraf edip özür diledi. Bundan sonrasına vicdanlar karar verecek" diye konuştu.

Zaman gazetesi yazarı Ekrem Dumanlı, twitter'da "Bu kupa Amerika'ya girsin" yazan Star gazetesi yazarı Ergun Babahan için, twitter'dan görüşlerini aktardı.

Dumanlı, "Bazı dolaylı mesajlardan anlıyorum ki Ergun'un yaptığı vahim hatayı bana saldırma vesilesi yapanlar var. Allah'a havale ediyorum. Eskiden TV programı yaptığımız kisilerden biri camia ve Hocaefendi'ye yanliş yapınca ben mi sorumlu oluyorum? İnsan biraz Allah'tan korkar. Ergun korkunç bir hata yaptı. Bu hatayı itiraf edip özür diledi. Bundan sonrasına vicdanlar karar verecek. Haksızlığa haksızlıkla mukabele edilmez. Adam "Korkunç bir hata yaptım, özür diliyorum" diyor. Bundan sonrası maşeri vicdanın vereceği karardır" dedi.