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Babahan attığı tweet için Fethullah Gülen'den özür diledi

Dün akşam twitter'dan yazdığı "Bu kupa Amerika'ya girsin" sözlerinden sonra Today's Zaman'dan kovulan Ergun Babahan özür diledi

13 Mayıs 2012 23:48

Star ve Today's Zaman gazetesi yazarı Ergun Babahan, Fenerbahçe - Galatasaray maçının hemen ardından attığı "Bu kupa Amerika'ya girsin" tweet'i ve akabinde Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş tarafından kovulması üzerine bir açıklama yaptı. Babahan, 'Hoca efendiden özür dilerim' dedi.

Medyatava’nın haberine göre Fethullah Gülen’den özür dileyen Babahan şöyle söyledi: 
 
"Cumartesi akşamı, hem stadyuma girerken hem de çıkışta polisin biber gazı saldırısına maruz kaldım. Yanımda 6 yaşındaki oğlum da vardı ve gerçekten büyük bir panik yaşadı, şampiyonluğun kaybının ardından yaşadığım bu olay ve tribün psikolojisi sonucu, kastımı aşan ve meramımı yanlış ifade etmeme neden olan birkaç tweet attım. Cemaatin hizmetlerini bilen ve takdir eden biriyim. Şahsen tanıdığım Hocaefendi'ye böyle bir kaba ifade kullanmayacağımı Hizmet içindeki dostlarım da bilir. Yine de bir çoğunu kırdığımın ve incittiğimin farkındayım. Bugüne kadar sadece dostluklarını gördüğüm Hizmet'in mensuplarından ve Hoca efendi'den kastımı aşan bu sözler nedeniyle özür dilerim." 

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