Ergun Babahan'ın derbi tweeti işinden etti

Star yazarı Ergun Babahan, Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra Twitter hesabına yazdığı "Bu kupa Amerika'ya girsin" sözlerinden sonra büyük tepki aldı.

Bir süre sonra tepki alan tweet'lerini silen ve yanlış anlaşıldığını açıklayan Babahan'a bir darbe de Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'ten geldi.

Keneş, Twitter'dan yaptığı şu açıklamayla Babahan'ın gazeteyle ilişiğinin kesildiğini duyurdu:

"Sevgili arkadaslar Babahan'in TZ'de haftada 2 yazısı yayınlanıyordu... Artık TZ tarihinde kötü bir hatıra olarak kalacağını deklere ediyorum"