T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ergun Babahan'ın Star gazetesindeki görevine de mi son verildi?

Ergun Babahan "O kupa Amerika'ya girsin" diye yazmış ve hemen ardından yazarlık yaptığı Today's Zaman'dan kovulmuştu

15 Mayıs 2012 12:41

Gazeteci Ergun Babahan, Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından "O kupa Amerika'ya girsin" diye attığı twett nedeniyle Today's Zaman'dan sonra Star gazetesindeki görevine de son verildiği iddia edildi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının hemen ardından Twitter'da Fethullah Gülen ve cemaate yönelik suçlamalarda bulunan Ergun Babahan "O kupa Amerika'ya girsin" diye yazmış ve hemen ardından yazarlık yaptığı Today's Zaman'dan kovulmuştu.

Babahan'ın Star gazetesindeki yazılarına da son verildi. Salı, çarşamba, perşembe, cumartesi, pazar günleri yazı günü olan Babahan'ın bugün salı olmasına rağmen gazetede yazısına yer verilmedi.

Star gazetesi yönetiminin yaşananlar üzerine Ergun Babahan ile karşılıklı ortak bir karar alarak yazarın bir süre izne çıkmasını kararlaştırdığı öğrenildi.


Özür dilemişti


Babahan gelen tepkiler üzerine özür dilemişti. "Cemaatin hizmetlerini bilen ve takdir eden biriyim. Şahsen tanıdığım Hocaefendi'ye böyle bir kötü ifade kullanmayacağımı Hizmet içindeki dostlarım da bilir. Yine de birçoğunu kırdığımın ve incittiğimin farkındayım. Bugüne kadar sadece dostluklarını gördüğüm Hizmet'in mensuplarından ve Hocaefendi'den kastımı aşan bu sözler nedeniyle özür dilerim."

ETİKETLER

Ergun BabahanStar

İlgili Haberler

Ergun Babahan'ın derbi tweeti işinden etti

Ergun Babahan'ın maçın ardından sosyal paylaşım sitesi twitter'dan attığı ileti tartışma yarattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24