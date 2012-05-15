Ergun Babahan'ın Star gazetesindeki görevine de mi son verildi?

Gazeteci Ergun Babahan, Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından "O kupa Amerika'ya girsin" diye attığı twett nedeniyle Today's Zaman'dan sonra Star gazetesindeki görevine de son verildiği iddia edildi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının hemen ardından Twitter'da Fethullah Gülen ve cemaate yönelik suçlamalarda bulunan Ergun Babahan "O kupa Amerika'ya girsin" diye yazmış ve hemen ardından yazarlık yaptığı Today's Zaman'dan kovulmuştu.

Babahan'ın Star gazetesindeki yazılarına da son verildi. Salı, çarşamba, perşembe, cumartesi, pazar günleri yazı günü olan Babahan'ın bugün salı olmasına rağmen gazetede yazısına yer verilmedi.

Star gazetesi yönetiminin yaşananlar üzerine Ergun Babahan ile karşılıklı ortak bir karar alarak yazarın bir süre izne çıkmasını kararlaştırdığı öğrenildi.



Özür dilemişti



Babahan gelen tepkiler üzerine özür dilemişti. "Cemaatin hizmetlerini bilen ve takdir eden biriyim. Şahsen tanıdığım Hocaefendi'ye böyle bir kötü ifade kullanmayacağımı Hizmet içindeki dostlarım da bilir. Yine de birçoğunu kırdığımın ve incittiğimin farkındayım. Bugüne kadar sadece dostluklarını gördüğüm Hizmet'in mensuplarından ve Hocaefendi'den kastımı aşan bu sözler nedeniyle özür dilerim."