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Dünya

Dukan'ın doktorluk lisansı elinden alındı!

"Sağlıklı kiloya inen çocuklara okulda daha yüksek not verilsin..." Bu sözler, dünyaca ünlü diyetisyen Pierre Dukan'ı mesleğinden etti

18 Mayıs 2012 14:11

 

Cambridge Düşesi Kate Middleton'dan, Latin yıldız Jennifer Lopez'e kadar pekçok ünlüyü zayıflatan Dukan doktorluk lisansını kaybetti.
 
Dukan'ın sağlıklı çocukların not cinsinden ödüllendirilmesi tavsiyesi, Fransız Hekimler Birliği'nin tepkisine neden olmuş, birlik ünlü diyetisyen hakkında mesleki ilkeyi ihlal ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.
 
Altı ay içinde duruşmaya çıkması beklenen Dukan, savunma yapmayacağını söyleyerek doktorluk lisansının elinden alınmasını kabul ettiğini iletti.
 
Bunun üzerine ünlü uzmanın Fransa'da doktorluk yapmaktan men edildiği açıklandı.
 
Karbonhidrat yerine protein içeren gıdaların tüketilmesini öneren Dukan'ın diyet tavsiyeleri, bazı hekimlerce eleştirilmiş, Dukan diyetinin kalp krizi ve göğüs kanserini tetikleyebileceği uyarısı yapılmıştı.

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