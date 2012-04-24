Dukan diyeti diye fazla zorlamayın

Protein ağırlıklı beslenmeye dayanan Dukan diyeti, doktorlar ve diyetisyenler arasında tartışma yarattı. Prof. Dr. Karatay, Dukan diyetinin kısıtlamalar ve bilinçsiz önerilerle dolu olduğunu söyledi.

Sümeyra Tansel'in Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, protein ağırlıklı beslenmeye dayanan Dukan diyeti tartışma konusu oldu. Uzmanlar tek yönlü beslenmeye dayanan diyetlerde verilen kiloların tekrar alınacağı uyarısında bulunurken, bu diyetler sonucunda meydana gelebilecek ciddi sağlık problemlerine de dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Canan Karatay: Dört devreden oluşan Dukan diyeti, kısıtlamalar ve bilinçsiz önerilerle dolu. Herhangi bir devrede kilo verilince, bir gün için her şeyi yemek serbest oluyor, buna ödül adı veriliyor. Oysa insülin direnci gelişmiş olan kişilerde, bu şekilde bir uygulama ile insülin direnci tetikleniyor. Tekrar kilo alınıyor sonuç olarak. En son devre, yani hayat boyu uygulanacak devrede de, haftada yalnız bir gün, perşembe günleri, protein günü oluyor. O da yukarıda saydığımız zararlı proteinler. Oldukça yapay, zorlama bir uğraş... Hayat boyu devam etmesi de zaten günlük pratiğe aykırı. Son zamanlarda, Karatay diyetine çakma Dukan diyen birçok kişi çıktı. Karatay diyetinin özü, sağlıklı bilinçlenme önerileri ile doludur. Bir yaşam biçimidir.

Dr. Murat Topoğlu: Diyet kişiye uygun olmalıdır. Şeker hastası var, böbrek üstü bezlerinden hasta olan var, başka rahatsızlıkları olan insanlar var. Bunların hepsine aynı diyeti uygulatamazsınız. Dukan diyeti nedeniyle hastaneye kaldırılan insanlar biliyorum. Bu diyeti uyguladıkları için aşırı protein yüklemesi nedeniyle kanlarında ürik asit yükselmesi olmuş. Dolayısıyla ben tavsiye etmiyorum, bu tarz şeylerin yasaklanması lazım.

Dr. Murat Tunç: Tek yönlü beslenme protein, karbonhidrat ya da yağ olsun vücutta dengeli beslenmeyi engelleyen bir yöntemdir. Dukan diyetinde çok miktarda protein alınıyor, protein vücudun yapı taşı olduğu için vücuttan atılması sırasında böbreği ciddi anlamda yorar. Ürik asit birikimine de neden olabilir.

Berrin Yiğit (Diyetisyen): Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış uzun soluklu diyetler değillerdir. Biz her zaman kişiye özel, kişinin sağlık durumuna fizyolojik yapısına uygun şekilde her besin grubunu dengeli bir şekilde almasına dayalı diyetleri öneriyoruz. Popüler diyetleri, bir protein, karbonhidrat grubu ya da yağ gubu fark etmez bu tarz diyetlerin hiçbir türünü önermiyoruz.

Protein ağırlıklı beslenme

Fransız Doktor Pierre Dukan tarafından hazırlanan Dukan diyeti çok kısa zamanda kilo vermeye yönelik dört aşamadan oluşan protein ağırlıklı beslenmeye dayanıyor. İlk aşamada sadece protein ile beslenilmesi gereken diyetin ikinci aşamasında ise proteinlere ek olarak sebze serbest. Üçüncü aşamada meyveye de izin verilen diyetin son aşamasında eski beslenme alışkanlıklarınıza dönebilirsiniz. Ancak hayat boyu haftanın bir günü sadece protein ağırlıklı beslenilmeli.