Ünlü beslenme uzman Dr. Dukan'ın başı dertte



Ünlü isimleri kısa sürede forma sokmasıyla ünlü beslenme uzmanı Pierre Dukan’ın, kamuyu yanıltıcı açıklamaları yüzünden doktorluk lisansının alınması isteniyor

Milliyet'in haberine göre, Hollywood yıldızları başta olmak üzere dünyada pek çok yıldızı zayıflatan ve diyet kitap satışları rekorlar kıran Fransız beslenme gurusu Pierre Dukan (71), mesleki kariyerini kaybetmekle burun buruna geldi.



Fransa’nın Tabipler Odası kurumuna üye doktorlar, hazırladıkları bir dilekçeyle Dukan’ı meslek etiğine aykırı hareket etmekle suçladı. Ocak ayında yaptığı bir öneriyle, ideal kilosundaki öğrencilerin Fransa’daki lise bitirme sınavında ekstra puanla ödüllendirilmesini isteyen Dukan, tüm tıp çevrelerinden yoğun eleştiriler toplamıştı.

Etiği ihlal sayıldı

Önerisini, kilolu öğrencilerin ideal kilolarına kavuşmaları için yaptığını söyleyerek savunan Dukan’ın bu açıklamaları tıp etiğini ihlal kabul edildi. Kurum, tıp etiğinde “Bir doktor, görüşlerinin toplumda uyandıracağı yankının farkında olmalıdır“ diye geçen 13’üncü maddenin Dukan tarafından ihlal edildiğini açıkladı. Son zamanlarda dünya çapında da genel bir sağlık sorunu haline gelen obezite ve anoreksiya gibi yeme bozukluklarına dikkat çeken Kurum, Dukan’ın gençleri yanlış yönlendirdiğini savundu.

Şarkıcı Jennifer Lopez, İngiltere’nin Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın annesi, model Gisele Bündchen, Dukan’ın forma soktuğu isimler arasında.

Dukan’ın diyeti 4 aşamayı kapsıyor

İlk aşamada, vücuttan ödemi attırmak için yalnızca yağsız protein ve yağsız süt ürünleriyle besleniliyor. İkinci aşamada, nişasta içermeyen sebzeler de beslenme planına ekleniyor. Burada kişi, varmak istediği kiloya kadar aynı şekilde besleniyor. Üçüncü aşamada ise, artık kişi kendine ekmek, peynir ve sulu meyveler gibi ödüller verebiliyor. Son aşamada, ideal kilonun korunması için, diyetten önceki beslenme stiline haftanın bir günü hariç dönebiliyor.