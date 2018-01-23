DTK Eş Başkanı Güven gözaltına alındı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven Diyarbakır’daki evinin önünde gözaltına alındı. Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınan Güven, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Güven’in telefon bağlantısıyla Sterk Tv’ye yaptığı açıklamalar gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.



Güven hakkında dün de Afrin ile ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı soruşturma açılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamayla Güven hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu. Soruşturmayla ilgili Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Leyla Güven, TSK'nın başlattığı harekat ile ilgili olarak, 'İsteseler de istemeseler de bir kişi kalıncaya kadar Kobani'ye sahip çıkma ruhuyla Afrin'e de sahip çıkacağız. Halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Eğer bugün Afrin'de bir şey olursa eskiden olduğu gibi ayağa kalkacağız. Yine halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Eğer Rojava'da bir kırılma yaşanırsa herkes bilsin ki dört parça Kürdistan üzerinden kırılma olacaktır. Avrupa'dan kuzey Kürdistan'dan, Rojava'dan, Rojhılat'tan halk olarak komple ayağı kalkmalıyız. Türkiye farkında mıdır değil midir bilmiyorum ama Türkiye ateşle oynuyor. Eğer iç savaş çıkarsa zaten o zaman da hiç kimse bu savaşın önünde duramaz' şeklinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama niteliğinde değerlendirmelerde bulunduğu tespit edilmiştir.

"PKK/KCK terör örgütünün illegal çatı meclis yapılanması olan DTK'nın sosyal medya hesapları üzerinden 'Afrin'e dönük yapılan hava saldırısı, Kürt halkına dönük açık ve net savaş ilanıdır. Bu saldırıların tek hedefi Kürt halkının Rojava sahasındaki kazanımlarıdır. Halkımız bu saldırılara karşı sesiz kalmamalı ve bulunduğu tüm alanlarda tepkisini ortaya koymalıdır' şeklinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama niteliğinde mesaj yayınlamışlardır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu açıklama ve mesajlar ile ilgili olarak Leyla Güven hakkında soruşturma başlatılmıştır."