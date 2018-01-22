Nurcan Baysal gözaltına alındı!

T24 yazarlarından Nurcan Baysal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına karşı çıkan sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

T24'e konuşan avukat Reyhan Baydemir, şunları söyledi:

"Müvekkilim bu sabah 00:10 sularında, Diyarbakır'daki evinin kapısı kırılarak gözaltına alındı. Terörle mücadele şubesinde tutuluyor. Kendisiyle bu sabah görüştüm, gerekçe olarak Afrin paylaşımlarını göstermişler. Gün içinde savcıyla da görüşeceğiz."

"Tek bir kişinin burnu kanamasın diye dövünen Nurcan’ın gözaltına alınması..."

Baysal gözaltına alındığını sosyal medya hesabında duyuran Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas, "Tek bir kişinin burnu kanamasın diye dövünen Nurcan’ın gözaltına alınması..." paylaşımında bulundu.

Gözaltı işlemine tepki gösteren isimlerden HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş "Bir yazarın bile savaşa karşı olması ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınması savaşa karşı olmanın haklılığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Nurcan Baysal kimdir?

1975 Diyarbakır doğumlu Nurcan Baysal, Diyarbakır Anadolu Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 1997-2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na bağlı olarak Diyarbakır ve çevresinde kalkınma ve yoksulluk konularında projeler yürüttü.

2008-2013 yılları arasında Hüsnü Özyeğin Vakfı’nda kırsal kalkınma program direktörü olarak çalıştı. Diyarbakır’da zorunlu göç, yoksulluk, kalkınma, kadınlar ve Kürt sorunu konusunda çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunda ve çalışmalarında yer aldı.

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (DİSA) kurucularından biri olan Nurcan Baysal, Kadın İçin Küresel Fon, Acil Destek Fonu gibi çeşitli uluslararası fon kuruluşları ve vakıfların Ortadoğu danışmanlığını yapıyor. Farklı dergi ve gazetelerde Kürt sorunu, kalkınma ve yoksulluk konularında yazıyor. İletişim’den daha önce O Gün (2014) ve Kürdistan’da Sivil Toplum (Şeyhmus Diken’le birlikte, 2015) kitapları çıktı.

IŞİD tarafından zorla alıkonan kadınları kurtarmak ve onlarla dayanışmak amacıyla 2015 yılında Diyarbakır'da kurulan "Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu"nun üyelerinden biri olan Baysal, 2017 yılında İtalyan Gazeteciler Birliği tarafından ‘cesur kadın gazeteci’ ödülüne layık görüldü.