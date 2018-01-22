T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Afrin' paylaşımlarından dolayı 57 kişiye soruşturma, 24 kişiye gözaltı

TSK'nın Afrin'e yönelik harekâtı 3. gününde

22 Ocak 2018 15:45

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yönelik operasyon kapsamında yapılan paylaşımlar sebebiyle 57 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika ‘Afrin’ açıklaması geldi. Bakanlık sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 24 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Diyarbakır’da da, Afrin operasyonunun başlamasının ardından başlatılan sosyal medya operasyonlarında 8 kişi gözaltına alınmıştı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada “sosyal medya paylaşımları ve haberlerin takip edildiğini” söylemişti.

ETİKETLER

Afringözaltısosyal medyapaylaşımsoruşturmasavcılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24