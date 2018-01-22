'Afrin' paylaşımlarından dolayı 57 kişiye soruşturma, 24 kişiye gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yönelik operasyon kapsamında yapılan paylaşımlar sebebiyle 57 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika ‘Afrin’ açıklaması geldi. Bakanlık sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 24 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Diyarbakır’da da, Afrin operasyonunun başlamasının ardından başlatılan sosyal medya operasyonlarında 8 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada “sosyal medya paylaşımları ve haberlerin takip edildiğini” söylemişti.