Gazeteci İshak Karakaş da gözaltına alındı

Halkın Nabzı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İshak Karakaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına karşı çıkan sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Gece saat 01.00 sıralarında İstanbul’un Maltepe semtindeki evi basılarak gözaltına alınan Karakaş, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İshak Karakaş’ın avukatı Uğur Karakaş, Artı Gerçek’e verdiği bilgide, müvekkilinin Afrin nedeniyle paylaştığı twitlerin gözaltına gerekçe olarak gösterildiğini söyledi. Müvekkiliyle henüz görüşemediğini belirten Av. Uğur Karakaş, İshak karakaş’ın şahsi telefonuna da el konulduğu bilgisini verdi.

İshak Karakaş’ın sosyal medya üzerinden savaş karşıtı paylaşımlarda bulunmasının halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia edilirken, Karakaş’la birlikte 18 kişinin daha evinin basılarak sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı bildiriliyor.

Bu sabah saatlerinde T24 yazarlarından Nurcan Baysal da aynı gerekçeyle gözaltına alınmıştı.