T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteci İshak Karakaş da gözaltına alındı

Karakaş'ın Afrin paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyor

22 Ocak 2018 16:43

Halkın Nabzı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İshak Karakaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına karşı çıkan sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Gece saat 01.00 sıralarında İstanbul’un Maltepe semtindeki evi basılarak gözaltına alınan Karakaş, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İshak Karakaş’ın avukatı Uğur Karakaş, Artı Gerçek’e verdiği bilgide, müvekkilinin Afrin nedeniyle paylaştığı twitlerin gözaltına gerekçe olarak gösterildiğini söyledi. Müvekkiliyle henüz görüşemediğini belirten Av. Uğur Karakaş, İshak karakaş’ın şahsi telefonuna da el konulduğu bilgisini verdi.

İshak Karakaş’ın sosyal medya üzerinden savaş karşıtı paylaşımlarda bulunmasının halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia edilirken, Karakaş’la birlikte 18 kişinin daha evinin basılarak sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı bildiriliyor.

Bu sabah saatlerinde T24 yazarlarından Nurcan Baysal da aynı gerekçeyle gözaltına alınmıştı. 

ETİKETLER

İshak KarakaşGazetecisosyal medyaAfringözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24