Drogba'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Kopyası, aslının yerini tutmaz

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli oyuncular arasındaki fotoğraf savaşı sürüyor. Juventus galibiyetinin ardından Didier Drogba, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sarı-lacivertli oyunculara gönderme yaptı.
Drogba, sarı-kırmızılı oyuncuların soyunma odasında çektikleri fotoğrafı "Kopya, asla aslının yerini tutmaz" notuyla paylaştı.
Fenerbahçeli oyuncular da Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu kareyi paylaşmışlardı.
Fotoğraf rekabeti, Kayserispor maçında Galatasaraylı oyuncuların gol sevinçlerini görüntülemeleri ile başlamıştı.