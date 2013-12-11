T24 LogoT24 Logo
Spor

Drogba'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Kopyası, aslının yerini tutmaz

Didier Drogba, Juventus zaferi sonrası soyunma odasında çekilen bir fotoğrafı kişisel Instagram hesabından paylaştı

11 Aralık 2013 19:19

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli oyuncular arasındaki fotoğraf savaşı sürüyor. Juventus galibiyetinin ardından Didier Drogba, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sarı-lacivertli oyunculara gönderme yaptı.
Drogba, sarı-kırmızılı oyuncuların soyunma odasında çektikleri fotoğrafı "Kopya, asla aslının yerini tutmaz" notuyla paylaştı.
Fenerbahçeli oyuncular da Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu kareyi paylaşmışlardı.
Fotoğraf rekabeti, Kayserispor maçında Galatasaraylı oyuncuların gol sevinçlerini görüntülemeleri ile başlamıştı.

ETİKETLER

galatasarayjuvwentusşampiyonlar ligigruplardrogbafotoğraffenerbahçeayar

İlgili Haberler

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 'çizme'yi aştı; ikinci tura çıktı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında sahasında Juventus'u ağırladı; maçın 86. dakikasında gelen Sneijder'in golüyle Galatasaray maçı 1-0'lık üstünlükle tamamladı

Roberto Mancini: Galatasaray taraftarına armağan olsun

Roberto Mancini: Geçen sene grup daha kolaydı. Bu sene daha zor bir grup… Real Madrid ve Juventus bizden güçlüler. Önemli iş başardık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24