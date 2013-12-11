Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 'çizme'yi aştı; ikinci tura çıktı!

Yoğun kar yağışı sebebiyle 31. dakikada ertelenen Galatasaray - Juventus karşılaşmasının bugün saat 15.00'te oynanacağı açıklanmıştı.

Kar yağışının saha çizgilerini silmesi ve futbolcu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ertelenen Galatasaray - Juventus maçı, Sneijder'in 86. dakikada attığı golle Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi. Galatasaray bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı başardı.

Maçtan önemli dakikalar





90. DK Galatasaray sahasında Juventus'u 1-0 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

90. DK Galatasaray oyuncu değişikliği yaptı; 10 numara Sneijder çıktı, 6 numara Ceyhun girdi.

89. DK Galatasaray 2.gole çok yaklaştı. Sol kanattan Umut geldi kaleci ile karşı karşıya vurdu ama şutukaleyi bulmadı.

88. DK Galatasaray takımında Umut Bulut hakemden Sarı Kart gördü.

86. DK Juventus oyuncu değişikliği yaptı; 8 numara Marchisio çıktı, 27 numara Quagriarella girdi.

85. DK GOL!! Galatasaray Sneijder'in attığı golle 1-0 öne geçti. Drogba'nın kafa pasında Sneijder yerden vurdu ve köşeden golü attı.

84. DK Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası dışından vurdu top üstten auta gitti.

82. DK Juventus atağında ceza sahası yayında topa Marchisio vurdu top savunmaya çarptı kornere gitti.

80. DK Galatasaray oyuncu değişikliği yaptı; 27 numara Eboue çıktı, 19 numara Umut Bulut girdi.

79. DK Juventus atağında sol çaprazda uygun durumda Marchisio vurdu top kalecide kaldı.

77. DK Galatasaray atağında Tevez çizgiye indi ortasını Semih son anda çıkardı.

76. DK Galatasaray takımında Wesley Sneijder orta sahada yaptığı faul sonucu hakemden Sarı Kart gördü.

74. DK Juventus sağ kanattan köşe vuruşunu Tevez kullandı ortasına Bonucci bekletmeden vurdu ama şutu yandan auta gitti.

73. DK Juventus atağında sağ kanattan Tevez etkili geldi ortasını yapamadan Gökhan araya girdi ve top kornere gitti.

69. DK Galatasaray sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Seçuk ortaladı savunmadan seken topa Eboue vurdu ama top yandan auta gitti.

66. DK Galatasaray sol kanatta serbest vuruş kazandı. Sneijder ortaladı ceza sahasında Melo ofsayt pozisyonunda kaldı.

65. DK Juventus atağında Asamoah sert vurdu top kalecide kaldı.

62. DK Galatasaray sol kanattan serbest vuruş kazandı. Selçuk ortaladı top doğrudan auta gitti.

60. DK Galatasaray atağında Riera ortaladı savunmadan seken topa Eboue bekletmeden vurdu top auta gitti.

59. DK Galatasaray kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz vurdu top yandan auta gitti.

57. DK Juventus takımında Tevez hakemden Sarı Kart gördü.

56. DK Galatasaray gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topu alan Drogba çekip sert vurdu kaleci Buffon son anda çeldi.

53. DK Galatasaray etkili geldi. Ceza sahasına girmeden Sneijder vurdu top yandan auta gitti.

50. DK Juventus atağında Bonucci uzak mesafeden kaleyi denedi top üstten auta gitti.

48. DK Juventus atağında Pogba ceza sahası dışından vurdu top kaleci Muslera'da kaldı.

46. DK Karşılaşmanın 2.yarısına Juventus takımı başladı.

45. DK: Hakem taç atışını kullandırmadan maçı bitirdi.

40. DK: Burak ve Sneijder duvar paslarıyla Juventus kalesine yaklaştı ama Juventus savunması dikkatli.

36. DK: Juventus atağında sağ kanattan Lichtsteiner geldi ortasını savunma son anda kornere gönderdi.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Chedjou, Semih, Gökhan Zan, Riera, Selçuk İnan, Melo, Eboue - Sneijder, Drogba, Burak Yılmaz

Juventus: Buffon, Chıellını, Barzaglı, Bonuccı, Lıchtsteıner, Pogba, Marchısıo, Vıdal, Asamoah, Tevez, F.llorente