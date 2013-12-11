Roberto Mancini: Galatasaray taraftarına armağan olsun

Galatasaray’ın Juventus karşısında aldığı tarihi Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından konuşan Roberto Mancini, “Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Dünden sonra bugün de geldiler. Dün de bugün de mükemmeldiler. Onlara armağan olsun bu galibiyet” dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus karşısında tarihi bir galibiyet aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Aralık gecesi 32. dakikada ertelenen maçın kalan kısmı bugün 15.00’te Türk Telekom Arena’da oynandı.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 85. Dakikasında sahneye çıkan Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, topu ağlara göndererek sarı kırmızılıları Şampiyonlar Ligi’nde 2. tura taşıyan gole imza attı.

Geçen seneden daha zor bir grup

Maçın ardından ilk açıklamasını NTV Spor’a yapan Galatasaray’ın İtalyan Teknik Direktörü Roberto Mancini, Wesley Sneijder’in Manchester United’a transfer olacağı iddialarıyla ilgili “Sneijder fizik olarak iyiydi, sahaya çıktı, golünü de attı. Sadece bunları konuşalım” dedi.

Mancini, Galatasaray’ın tarihi galibiyetiyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen sene grup daha kolaydı. Bu sene daha zor bir grup… Real Madrid ve Juventus bizden güçlüler. Önemli iş başardık.

Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Dünden sonra bugün de geldiler. Dün de bugün de mükemmeldiler. Onlara armağan olsun bu galibiyet.”