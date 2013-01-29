Drogba transferinde pürüz çıktı!

Galatasaray, dün Didier Drogba transferini resmen açıklarken, bu transfer hakkında oyuncunun lisansı için de TFF üzerinden Çin Futbol Federasyonuna resmi baş vurusunu da yapmıştı.

turkfutbol.com adlı internet sitesinde yer alan haberde, dün öğlen saatlerinde yapılan başvuru sonrasında Drogba'nın eski kulübü Shangai'nin yıldız futbolcunun bonservisi konusunda sorun çıkarttığı öğrenildi.

Drogba'nın bonservisini vermek istemeyen Çin kulübü ile oyuncunun menajeri Pierre Frelot'un bire bir temaslarını sürdürdüğü ve yıldız futbolcunun Shangai takımından alacağı olan bir miktar paradan vazgeçmeyi kabul ettiği öğrenildi. Bu pürüzün bugün gün içinde ortadan kalkması ve Drogba'nın lisansının TFF'ye ulaşması bekleniyor.

Galatasaray cephesinden aldığımız bilgilere göre lisans konusu çok büyük bir sorun değil ve bugün çözüme kavuşacak. Ancak Galatasaray Yönetimi yapılan girişimlere rağmen lisans konusunda sorun yaşanması halinde, prosedürleri işletecek ve FIFA üzerinden hakkını arayacak.

FIFA kurallarına göre kulüpler ya da federasyonlar arasında anlaşmazlıklar yaşanması halinde futbolcunun mağdur olmaması için FIFA geçici lisans çıkartıyor.

TFF'den konuştuğumuz yetkililer de Drogba konusunda kendilerinin lisans verme haklarının olmadığını, Çin'den gelecek yazıdan sonra bu işlemi yapabileceklerini, aksi takdirde ise Galatasaray'ın FIFA geçici lisansı ile oyuncuya forma giydirevbileceğini ifade ederek bu pürüzün aşılamayacak bir durum olmadığını ifade ettiler.