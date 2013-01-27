Drogba da Florya'ya gelmeye hazırlanıyor

Galatasaray, İnter'den transfer ettiği Wesley Sneijder'in ardından bir büyük ismi daha renklerine katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, kulübü Shanghai Shenhua ile FIFA'lık olan 34 yaşındaki Fildişi'li futbolcu Didier Drogba için sözleşme hazıladı.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Denizbank'tan 20 milyon dolarlık kredi çekmesinin ardından "Geçtiğimiz günlerde kullandığımız kredi ile bir transferi daha bitirdik" dedi.

Çin kulübüyle sözleşmesini bitirmesi halinde transfer teklifinde bulunacağı öne sürülen Galatasaray, futbolcuya sezon sonuna kadar 2 milyon dolar, yıllık da 4 milyon dolar önerecek. Drogba'nın menajerinin teklife olumlu yaklaşmasıyla sarı-kırmızılı yöneticiler Drogba ile görüşmek için Güney Afrika'ya gitti.

Fransız L’Equipe Gazetesi, sarı kırmızılıların Drogba’ya ilgisini, “G.Saray’ı Sneijder kesmemiş gibi görünüyor. Drogba da İstanbul yolcusu” ifadelerini kullanarak duyurdu.

Drogba kariyerine 1998 yılında Fransa'nın Le Mans kulübünde başladı. Burada 71 maça çıkan Drogba 14 gol attı.

2001 yılında yine Fransa'nın Guingamp takımına transfer olan Drogba 2 sezonda 50 maça çıktı ve 24 gol attı.

Performansıyla dikkat çeken Fildişili oyuncu Marseille'de bir sezon oynadı ve 55 maçta 32 gol kaydetti.

İngiltere'nin dev kulübü Chelsea'ye 2004 yılında transfer olan Drogba, 6 sezonda 431 maça çıktı ve 197 gol attı.

Drogba Çin'in Shanghai Shenhua takımda 19 maçta 12 gol kaydetti.