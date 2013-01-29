Drogba sarı kırmızılı formayı giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Didier Drogba, sarı kırmızılı formayla poz verdi. Taraftarlara mesaj yollayan Drogba, "İstanbul'da beni heyecan verici bir deneyim bekliyor. Benim için yeni bir macera olacak" dedi.



Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Galatasaray’ın yeni transferi Didier Drogba, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirip poz verdi.

Fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Fildişili oyuncu, "Hayatımda yeni bir dönem başlıyor. Tanrı benimle olsun. Şangay'ı özleyeceğim" mesajını yazdı.

Kişisel internet sitesinde de açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, Galatasaray'a transferini "heyecan verici bir deneyim" olarak nitelendirdi.

Taraftarla buluşmak ve takıma katılmak için sabırsızlandığını belirten Drogba, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray 18 kez Lig şampiyonu olmuş, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanmış, Süper Lig'de lider durumda bulunan, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasında yer alan ve Schalke ile karşılaşacak bir takım... Şampiyonlar Ligi benim için çok özel... İstanbul'da beni heyecan verici bir deneyim bekliyor. Benim için yeni bir macera olacak.”