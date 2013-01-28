Didier Yves Drogba resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılılar, Didier Drogba'yı 1.5 yıllığına renklerine bağladı. 35 yaşındaki Fildişi Sahilili forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandığı borsaya bildirildi.

Galatasaray Kulübü tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Shanghai Shenhua F.C. oyuncularından Didier Yves Drogba ile 2012-2013 2. yarı sezonundan itibaren 1.5 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, oyuncuya 2012-2013 2. yarı sezonu için 2.000.000 EUR ve 2013-2014 sezonu için 4.000.000 EUR sabit transfer ücreti ve 15.000 EUR maç başı ücreti ödenecektir. Ayrıca oyuncuya imza ücreti olarak 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında toplam 4.000.000 EUR ödenecektir.Oyuncunun Uluslararası Transfer Sertifikası, Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla Çin Futbol Federasyonu'ndan talep edilmiştir."

'Aysal: Büyük hedeflere büyük oyuncularla varılır'

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, GSTV'ye konuştu. Aysal "Bu sabah masaya oturduk, akşam da bitirdik. Hayırlı olsun. Bu oyuncunun çok talibi vardı ama neticede her şey Galatasaray lehine oldu. Drogba, taraftarımıza hediyemiz olsun. Drogba, Galatasaray gibi bir kulübe geleceğinden dolayı çok mutlu. Beni de aradı konuştuk, hocamızla da konuştu. Bu, Drogba için de yerinde bir karar. Bütün büyük kulüpler, hedeflerine büyük oyuncularla ulaşıyor. Gözümüz genç oyuncularda. Zaman içinde gençleri aynı hedeflere yöneltmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerdeki en büyük görevimiz bu olacak. Tahminime göre taraftar bu kadarıyla mutlu olacaktır ama hocamızın isteklerine göre de transfer olabilir" dedi.

'Arıboğan:: Bir dünya markası daha Galatasaray'da'

Galatasaray CEO'su Lutfi Arıboğan da transfer hakkında şunları söyledi: "Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah çok başarılı olacak. Bir dünya markası futbolcu daha Galatasaray'ı tercih etti. Çok yakın zamanda anlaşmanın detayları bitti. Birkaç gündür dünya basınında bu haberler vardı. Bu transfer Galatasaray markasının gücüdür. Galatasaray dünya futbol otoritelerinin çok dikkatini çekiyor."

'Drogba: Sabırsızlanıyorum'

Galatasaray'ın yeni transferi Didier Drogba, transferini resmi internet sitesinden duyurdu.

Fildişili yıldız, yaptığı açıklamada ''Heyecan verici bir deneyim. Galatasaray; 18 kere lig şampiyonluğu olan, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan, Süper Lig'de lider durumda bulunan, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasında yer alan ve Schalke ile karşılaşacak bir takım. Özellikle Şampiyonlar Ligi benim için çok özel bir turnuva. İstanbul'da beni heyecan verici bir deneyim bekliyor. Taraftarla buluşmak ve tarihi kulübü görmek için sabırsızlanıyorum. Benim için yeni bir macera olacak!'' ifadelerini kullandı

'Didier Drogba kimdir?'

Fildişi asıllı ünlü oyuncu Didier Drogba,1978 yılında dünyaya geldi. 2011-2012 sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi biten Drogba, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua takımıyla yıllığı 15 milyon dolar olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Profesyonel futbol kariyerine 12 yaşında Fildişi Sahilleri'nın Levallois kulübü ile başlayan Drogba, ardından 21 yaşında ilk kontratına imza attı. Aynı sezon, Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı ile ilk uluslararası maçına çıktı ve milli takım için ilk golünü attı. 2003 yılında Marsilya ile anlaştı. Sezonu 19 gol ile gol krallığında 3. olarak tamamlayan golcü futbolcu takımını 2004 UEFA Kupası Finali'ne taşıdı.

'Drogba'nın kariyeri'

2006-07 sezonunda attığı 18 gol ile Premier League'de gol kralı olma başarısını gösterdi. Ayrıca Drogba 2006-07 sezonunda Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülününde sahibi olmuştur.

UEFA Kupası Gol Kralı: 2003-04

Premier Lig Altın Ayakkabı: 2007, 2010

Afrika Uluslar Kupası Gol Kralı: 2012

Afrika Uluslar Kupası En İyi Takım: 2006, 2008, 2012

PFA Yılın Takımı: 2006-07, 2009-10

FIFA/FIFPro Dünya XI: 2007

UEFA Yılın Takımı: 2007

Ligue 1 Yılın Oyuncusu: 2003-04

Afrika'da Yılın Futbolcusu: 2006, 2009

Fildişi Sahili Yılın Oyuncusu: 2007, 2012

BBC - Afrika'da Yılın Oyuncusu: 2009

Chelsea Yılın Oyuncusu: 2010

Time Dergisi Top 100: 2010

FA Community Shield Maçın Adamı: 2005

Lig Kupası Finali Maçın Adamı: 2007

FA Cup Finali Maçın Adamı: 2007

UEFA şampiyonlar ligi Finali Maçın Adamı: 2012

'İyi niyet elçisi'

2007 yılının Ocak ayında, Birleşmiş Milletler Gelişim Programı, yaptığı yardımlardan etkilendiği Didier Drogba’ya “İyi Niyet Elçisi” unvanını verdi. Futboldan kazandığı parayla sık sık ülkesindeki ve tüm Afrika’daki hayır kuruluşlarına bağışlarda bulunan Drogba için geçtiğimiz Şubat ayında, İngilizlerin ünlü The Daily Telegraph gazetesinde yayınlanan bir makalede, ülkesi için yaptıklarının Fildişi Sahili Devlet Başkanı’ndan dahi fazla olduğu yazılıydı. The Didier Drogba Foundation adında bir yardım kurumu yaratan ünlü futbolcu, kaleme aldığı otobiyografi kitabının ve “Didier Drogba’nın Olağanüstü Kaderi” adlı DVD’nin tüm gelirlerini de bu kuruma bağışladı. 2009 yılında yaptığı bir reklam anlaşmasından aldığı 3 milyon euro’luk bedelin tümüyle de, doğduğu kent Abidjan’da bir hastane yaptırdı.

Didier Drogba’nın adını taşıyan bir de stadyum var. Yıldız oyuncunun kariyerinin ilk adımını attığı Levallois kulübü, Drogba’nın Marsilya’dan Chelsea’ye transferinden aldığı payla geliştirme imkanı bulduğu stadına onun adını vermeyi uygun görmüştü.