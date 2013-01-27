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Spor

Derbide gülen taraf Galatasaray oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta derbi maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2 - 1 yenerek, puanını 36'ya çıkardı. Beşiktaş ise 31 puanda kaldı

27 Ocak 2013 23:03

TT Arena'da oynan derbide heyecanlı anlar yaşandı. Galatasaray, 60. dakikadan itibaren 10 kişi oynadı. Kırmızı ve sarı kartların eksik olmadığı maçta, dakika dakika şunlar yaşandı:
Dakika: 94  Karşılaşma sona erdi. GS 2-1 BJK

Dakika: 93  Ofsayt bayrağı Holosko için kalktı.

Dakika: 91 Sarı Kart Necip

Dakika: 91  Mehmet Akyüz´ün şutunda top Muslera´da kaldı.

Dakika: 90  Karşılaşmanın sonuna 4 dakika eklendi.

Dakika: 88 Sarı Kart Sivok

Dakika: 86  Oyun bu bölümde sakatlıklar nedeniyle sürekli durdu.

Dakika: 83  Fernandes´in kullandığı serbest atışta Muslera çıktı ve topu uzaklaştırdı.

Dakika: 82 Sarı Kart Hamit

Dakika: 79 Sarı Kart Hilbert

Dakika: 76  Sabri ceza sahasından şutunu çekti ancak kaleci McGregor rahtlıkla bu topu kontrol etti.

Dakika: 74 4 Veli´nin yerine Mehmet Akyüz oyuna girdi.

Dakika: 73 Sarı Kart Veli Kavlak

Dakika: 71  Holosko topla ceza sahasına girdi ancak topun kontolünü tam sağlyamayınca kaleci Muslera çıktı topu aldı.

Dakika: 69 4 Elmander yerini Hakan Balta´ya bıraktı.

Dakika: 68  Topla oynama oranları: GS %59-%41 BJK

Dakika: 67  Galatasaray yine etkili geldi Hamit´in şutu yine kaleci McGregor´da kaldı.

Dakika: 66  Maç bu bölümde çok sertleşti.

Dakika: 64  Savunmaya çarpan top önünde kalan Hamit yakın mesafeden çok net bir fırsatı kaçırdı

Dakika: 60  Hakem Tolga Özkalfa, Melo´ya doğrudan kırmızı kartı çıkarttı..

Dakika: 60 Kırmızı Kart Melo

Dakika: 59 4 Olcay yerini Dentinho´ya bıraktı.

Dakika: 57 4 Engin Baytar, Umut´un yerine oyuna girdi.

Dakika: 57 4 Emre Çolak yerini Sneijder´e bıraktı.

Dakika: 55  Umut ceza sahası dışında topla buluştu şutunu çekti top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

Dakika: 52  Taç atışında top bir anda Hamit´in önünde kaldı çok sert vurdu ancak top üstten auta çıktı.

Dakika: 48  Hamit çok uzak mesafeden vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı

Dakika: 46  Kazanılan korner atışında ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Sivok topu filelere gönderdi.

Dakika: 46 Gol Sivok

Dakika: 46  İkinci yarı başladı.

Dakika: 46 4 Oğuzhan, Mehmet´in yerine oyunda

Dakika: 45  İlk yarı sona erdi. GS 2-0 BJK

Dakika: 45  Selçuk´un kullandığı duran topta Riera güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Dakika: 45 Gol Riera

Dakika: 45  ilk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

Dakika: 44  Defanstan kaptığı topla ceza sahasına girdi Umut müsait pozisyondaki Elmander´e aktarmak istedi pasını ancak savunma son anda araya girdi.

Dakika: 41  Selçuk´un ara pasında Emre ceza sahasında topla buluştu döndü vuruşunu yaptı ancak kaleci McGregor taopu kurtardı.

Dakika: 37  Galatasaray hızlı çıktı bu kez ancak Emre´nin ara pasında savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

Dakika: 35  Beşiktaş hızlı çıktı 3´e 2 yakalalanan pozisyonda son anda Semih araya girerek topu kornere attı.

Dakika: 34  Topla oynama oranları : GS %68- %32 BJK

Dakika: 33 Sarı Kart Elmander

Dakika: 32  Fernandes serbest vuruşta topu ceza alanına gönderdi ancak top Muslera´da kaldı.

Dakika: 31  Kullanılan köşe vuruşunda Melo iyi yükseldi ve topa vurdu ancak top auta gitti.

Dakika: 30  Sabri´nin ortasında Sivok ters bir kafa vuruşu yaptı az farkla kornere çıktı top.

Dakika: 28  Olcay ceza sahası dışından sert vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

Dakika: 27  Selçuk´un pasında Hamit ceza sahasına girdi içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

Dakika: 25  Olcay´ın ara pasında Hilbert kaleciyle karşıya kaldı ancak vuruşunda top direğin hemen yanından auta çıktı.

Dakika: 22  Beşiktaş sağ kanattan bir serbest vuruş daha kazandı.Fernandes´in ortasında topu savunma uzaklaştırdı.

Dakika: 20  İlk 20 dakika Galatasaray´ın kontrolünde geçildi. GS 1-0 BJK

Dakika: 20  Galatasaray aynı dakika içinde 2.korenerini kullandı ancak sonuç alamadı.

Dakika: 18  Fernandes kazanılan serbest vuruşu kullandı ancak top farklı şekilde auta çıktı.

Dakika: 14  Sağ çaprazdan kazanılan frikikte Selçuk topu doğrudan kaleye gönderdi ancak McGregor kurtardı bu vuruşu.

Dakika: 10  İlk 10 dakikada kıran kırana bir mücadele sergiledi her iki takım da.

Dakika: 7  Galatsaray sol kanattan etkili geldi ceza sahasına gelen topa kimse dokunamadı ve pozisyon autla sonuçlandı.

Dakika: 6  Beşiktaş golün etkisini hala üzerinden atabilmiş değil bu dakikalarda.

Dakika: 3  Umut sağ kanattan içeriye ortaladı Emre Çolak düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Dakika: 3 Gol Emre Çolak

Dakika: 2  İlk dakika Galatasaraylı oyuncuların paslaşmalarıyla tamamlandı.

Dakika: 1  Maça Galatasaray başladı.

 

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