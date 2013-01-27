Didier Drogba Galatasaray'da

Galatasaray, Didier Drogba ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray, Wesley Sneijder'in ardından önemli bir transfere daha imza attı. Sarı - Kırmızılılar, Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba ile anlaştı.

Süper Toto Süper Lig ’in yayıncı kuruluşu Lig TV ’nin haberine göre Galatasaray Fildişi Sahilli ünlü golcü Didier Drogba ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Dider Drogba'nın kariyeri

Fildişi asıllı ünlü oyuncu Didier Drogba,1978 yılında dünyaya geldi. 2011-2012 sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi biten Drogba, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua takımıyla yıllığı 15 milyon dolar olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Profesyonel futbol kariyerine 12 yaşında Fildişi Sahilleri'nın Levallois kulübü ile başlayan Drogba, ardından 21 yaşında ilk kontratına imza attı.

Aynı sezon, Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı ile ilk uluslararası maçına çıktı ve milli takım için ilk golünü attı. 2003 yılında Marsilya ile anlaştı. Sezonu 19 gol ile gol krallığında 3. olarak tamamlayan golcü futbolcu takımını 2004 UEFA Kupası Finali'ne taşıdı.

2006-07 sezonunda attığı 18 gol ile Premier League'de gol kralı olma başarısını gösterdi. Ayrıca Drogba 2006-07 sezonunda Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülününde sahibi olmuştur.