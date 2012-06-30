Dr. Jan Orth: Almanya'da çocuğunu sünnet ettiren anne-babaya da dava açılabilir

Köln’de sünnete yasak getiren mahkemenin sözcüsü Dr. Jan Orth, kararın Almanya genelini bağlamadığını, ancak diğer bölgelerde de doktorlara benzer davalar açılabileceğini söyledi. Avukat Abdullah Emili de anne babaların bile yaralama suçundan yargılanabileceğine dikkat çekti.

Almanya’daki Türkleri şaşkına çeviren sünnet yasağı ile ilgili kararı veren Köln Yerel Mahkemesi sözcüsü Dr. Jan Orth Hürriyet’e konuştu. Telefonda bilgi veren sözcü kararın kişisel olduğunu ve sadece sözkonusu doktoru bağladığını söyledi. Ancak davanın örnek gösterilerek sünnet yapan doktorlar hakkında Almanya’daki diğer mahkemelerin de dava açabileceğini belirten Dr. Orth, Köln Mahkemesi’nin aldığı sünnet yasağına itiraz süresinin de dolduğunu vurguladı.



Her doktor yargılanmaz



Mahkeme kararının Köln’de yargılanan doktorla ilgili olduğunu vurgulayan Dr. Orth, “Bu karardan sonra Almanya’da her sünnet eden doktor yargılanacak diye bir durum söz konusu değil. Sünnet yapan bir doktorun tespit edilmesi halinde yaşadığı bölgedeki savcılıklar nezdinde dava açılabilir. Savcılık Köln’de bu yönde bir mahkeme kararının bulunmasına dayanarak kendi bölgesinde sünnet ettiği belirlenen bir doktor hakkında yaralama suçundan dava açabilir” dedi.



İtiraz süresi doldu bile



Dr. Orth itiraz süresi konusundaki sorumuzu ise şöyle yanıtladı: “Duruşma 7 Mayıs 2012’de yapıldı. Kararın itiraz süresi ise bir hafta sonra yani 15 Mayıs’ta doldu. Dolayısıyla karara itiraz etme durumu ortadan kalktı.” Mahkeme Sözcüsü Dr. Jan Orth sünnetle ilgili kararın basına neden geç intikal ettiği şeklindeki sorumuza yanıt vermedi. Karar, yaklaşık bir buçuk ay sonra, salı günü basına yansımıştı.



Anne babaya da dava açılabilir



Köln Barosu avukatlarından Abdullah Emili sünnet konusunda sıkıntının sadece doktorları değil, daha çok aileleri bağladığını belirterek bu karardan sonra çocuklarını sünnet ettiren ya da ettirmeye teşebbüs eden anne ve babalar hakkında da dava açılabileceğini hatırlatarak anne ve babaların ağır yaralama suçundan 6 ayla 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılabileceklerini ifade etti.



Türkiye’de sünnet yine davalık olur



Çocuklarını Almanya dışında, mesela Türkiye’de sünnet ettirmeyi düşünen ailelere ve Türkiye’deki cerrahlara seslenen Emili, “Anne, baba ile çocuk Almanya’da yaşadıkları için Alman yasalarına tabidirler ve bir suç durumunda burada da yargılanırlar. Almanya’da suç olan bir olayı başka ülkede işlemek kişiyi yargılanmaktan kurtarmaz. Türkiye’de sünnet yaptığı belirlenen cerrahlar Almanya’da ‘Alman vatandaşını yurtdışında yaralama’ suçlamasıyla gıyaplarında yargılanabilirler. İleride Almanya ya da Avrupa’ya gelmek istediklerinde başları ağrır” dedi.



Çözüm Federal Meclis’te



Meselenin pratik çözümünün Federal Meclis’te yattığını belirten Emili, meclisin mahkeme kararına “Müslüman ve Yahudi çocukları dini gerekçelerle sünnet edilir” şeklinde bir ilave yaparak sorunun çözüleceğini kaydetti.