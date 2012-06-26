Alman mahkemesi, sünnete 'yasa dışı' dedi

Almanya'nın Köln Eyalet Mahkemesi, yaralama suçu kapsamına girdiği gerekçesiyle sünnetin yasa dışı olduğuna karar verdi.

Mahkeme, aldığı kararda, Müslüman bir ailenin çocuğunu sünnet eden doktorun aslında yaralama suçu işlediğini belirtti. Mahkeme, doktoru yaptığı işin "yasa dışı olduğunu bilmediği" gerekçesiyle serbest bıraktı.

Sünnetin yaralama suçu kapsamına girdiği için yasa dışı olduğuna hükmeden mahkeme, sünnetin ancak tıbbi gereklilik sözkonusu olduğunda yapılmasının yasa dışı olmayacağına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, doktorun hem ailenin isteği üzerine hareket ettiğine, hem de sünneti tıbbi kurallara uygun olarak yaptığına işaret etti.

Müslüman bir aile, doktordan 4 yaşındaki oğullarını sünnet etmesini istemiş, ameliyattan iki gün sonra çocukta kanama meydana geldiği için Köln Savcılığı doktor hakkında dava açmıştı.

İlk davada Köln Sulh Mahkemesi de sünnetin İslamiyet inancında yeri olduğu ve sünneti ailenin rızasıyla yaptığı gerekçesiyle doktoru serbest bırakma kararı almış, dava temyize gitmişti.