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Dünya

Alman hâkim: Sünnet, bir çocuğun bedensel haklarının çiğnenmesidir

Mahkeme, sünnetin bir çocuğun ileriki yıllarda dini inançları konusunda alacağı bireysel kararlara bir müdahale anlamına geldiğini açıkladı

28 Haziran 2012 17:06

Almanya'da bir mahkeme, erkek çocuklarını dini sebeplerle sünnet etmenin bedensel zarar anlamına geldiğine hükmetti. Hâkim, ''Bir çocuğun bedensel bütünlüğünün temel bir hak olduğunu ve anne-babaların çocuk üzerindeki temel haklarının üstünde yer aldığını'' söyledi.

Karar, Almanya'da yaşayan Müslüman ve Yahudi toplumların öfkeli tepkisini çekti.

Ancak mahkeme, bir çocuğun vücudunun fiziki bütünlüğünün, dini hakların ya da ebeveyn haklarının üzerinde olduğunu açıkladı.

Dava, dört yaşında sünnet olduktan sonra tıbbi komplikasyonlar yaşayan bir çocuğu ve sünneti gerçekleştiren doktoru ilgilendiriyordu.

Almanya'da her yıl binlerce Müslüman ve Yahudi çocuk sünnet ediliyor.


Bedensel bütünlük


Alman yasaları erkek çocukların sünnet edilmesine izin veriyor. Ama mahkeme yargıcı ''Bir çocuğun bedensel bütünlüğünün temel bir hak olduğunu ve anne-babaların çocuk üzerindeki temel haklarının üstünde yer aldığını'' söyledi.

Mahkeme, sünnetin bir çocuğun ileriki yıllarda dini inançları konusunda alacağı bireysel kararlara bir müdahale anlamına geldiğini açıkladı.

Görülen davada, sanık sandalyesindeki doktorun beraatine hükmedildi ve mahkemenin sünnet hakkındaki kararının bağlayıcılığı bulunmamakta.

Fakat muhabirler, bundan böyle sünnet konusundaki kararın ileride başka Alman mahkemeleri tarafından da göz önünde tutulabileceğini bildiriyor.


Dini özgürlüğe saldırı


Almanya Yahudi Merkez Konseyi adlı örgütün başkanı Dieter Graumann, ''Mahkemenin dini toplumların kendi yaşamlarına yön verme hakkına daha önce eşi benzeri görülmemiş bir müdahalede bulunduğunu'' söyledi.

Graumann, Almanya parlamentosundan "dini özgürlükleri bu tip saldırılardan korumak için" sünnet konusuna yasal açıklık getirmesini istedi.

Yahudi ve Müslüman toplumlarda dini bir gelenek olan sünnet, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu dinler dışında da sıkça uygulanıyor.

Amerikalı anne-babaların sağlık nedeniyle erkek çocuklarını sünnet ettirmeleri olağan karşılanıyor.

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