Sünnette enfeksiyon riski uyarısı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anadibilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Soygür, sünnetin ciddiye alınması gereken önemli bir cerrahi müdahale olduğuna dikkati çekti.

Sünnetin, gerekli steril ortam sağlandıktan sonra mutlaka ameliyathane şartlarında yapılması gerektiğini vurgulayan Soygür, sünnetin hijyenik koşullarda yapılmaması halinde enfeksiyonlar görülebileceğini bildirdi.

Sünnet olacak çocuğun, cerrahi müdahale öncesinde hekim tarafından muayene edilmesinde de büyük fayda olduğunu belirten Soygür, böylece idrar deliğinin hatalı yerden açılması, deliğin küçüklüğü gibi bir takım sorunların önceden tespit edilebileceğini ve gerekli önlemlerin alınabileceğini ifade etti.

Sünnet için uygun dönem

Dr. Soygür, sünnet için en uygun dönemin, 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrası olduğunu belirterek, ''2-6 yaş aralığı, çocuğun psikolojik olarak erkekliğinin farkında olduğu bir dönem. Bazı çocuklar bunu cinselliklerine karşı yapılmış bir girişim algılayabiliyor. O yüzden tıbben gerekmiyorsa bu yaş aralığını önermiyoruz''ifadelerini kullandı.

2 yaş altını ise isteyen aileler için önerdiklerini ifade eden Soygür, ''Çocuk henüz bezli iken, bu müdahaleyi hatırlamayacağı için, ayrıca bakımı daha kolay olacağından, özellikle, 14-15 ay sünnet için iyi bir dönem'' diye konuştu.

Yeni doğan çocukların hemen sünnet edilmesinin bir dönem çok popüler olduğunu anımsatan Soygür, ancak uzmanların üzerinde mutabık kaldıkları yeni görüşün, henüz doğmuş bebeğe çok erken ikinci bir travma yaşatmamak adına bir takım çekinceler ortaya koyduğunu kaydetti.

Ailelere, sünnet operasyonunun ağrısız, çocuğun hatırlamayacağı bir şekilde gerçekleşmesi için anestezi altında yapılmasını önerdiklerini ifade eden Soygür, yeni doğanlar için lokal, daha büyük çocuklar için ise genel anestezi uygulamasının daha doğru olduğunu ifade etti.

Ameliyathane şartlarında lokal anestezinin zor olduğunu, genel anestezinin çocuk psikolojisi açısından daha uygun olduğunu vurgulayan Soygür, ''Ameliyathane ışıkları, maskeli, kepli insanlar çocukta telafisi zor izler bırakabiliyor. Tecrübeli bir anestezi uzmanının varlığında genel anestezi ise risk taşımadan gerçekleştirebiliyor'' diye konuştu.